Fenerbahçe’nin 5-1’lik galibiyeti Hollanda medyasında: 'Twente Türk fırtınasına yenik düştü'

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Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

bir saat önce

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Twente karşısında elde ettiği 5 - 1’lik galibiyet, Hollanda medyasında geniş yer buldu. Medyaya göre, İstanbul’da ağır bir yenilgi alan Twente, Avrupa’ya büyük ölçüde veda etti.

Oysa maçtan önce, Hollanda medyasının beklentisi, Twente’nin 14 yıl önce İstanbul’da Fenerbahçe’ye yaşattığı sürprizi tekrarlaması yönündeydi.

İki takım, 2009 yılında UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geldi. İlk maçı Hollanda’da 1 - 0 kazanan Fenerbahçe, evinde Twente’ye 2 - 1 yenildi.

Hem Enschede kentindeki kırmızı - beyazlı taraftarlar hem de medya, Twente’den bu kez yine benzer bir sonuç almasını umuyordu.

Tubantia gazetesine göre, Twente maça sakin ve ikna edici başladı.

Ne Tadic, Fred, Batshuayi, Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu gibi önemli yıldızlar, ne de 50 bin Fenerbahçeli taraftarın sürekli olarak “kasırga gücüyle konuk takımın üzerine yağdırdığı cehennemi ıslık konserleri” Hollanda ekibini etkilemedi.

Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden AD de, maça ilişkin gelişmeleri “İstanbul'daki dramatik gece FC Twente'nin Avrupa hayallerine son veriyor” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre, ilk kez bu kadar ateşli bir ortamda sahaya çıkan Twente, bu rahatlığı sayesinde 20. dakikada Manfred Ugalde’nin golüyle 1 - 0 öne geçti.

Hollandalı 350 taraftar, tıpkı 14 yıl önceki gibi, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda kısa süreli de olsa sevinç yaşadı.

Ancak 32. dakikada, Twente takımının eski oyuncusu Jayden Oosterwolde, akıl dolu bir kafa golüyle durumu eşitledi: 1 - 1

AD’ye göre, o ana kadar Fenerbahçe “uyumdan yoksun bir kadrodan ve fazla düşünülmüş bir plandan ibaret, tek kişilik bir takım” görüntüsündeydi.

Oosterwolde’nin golü, Fenerbahçe’nin birkaç vites birden değiştirmesine neden oldu.

Medyaya göre, 43. dakikada Youri Regeer'in, Mert Mülder'e yaptığı tamamen gereksiz faul nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kalması, Twente için ağır yenilginin başlangıcı oldu.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Fenerbahçe Sebastian Szymanski ile durumu 2 - 1 yaptı. İrfan Can Kahveci’nin 2 golünün ardından, gol perdesini yine eski bir Twente oyuncusu olan Dusan Tadiç, penaltı vuruşuyla kapattı: 5 - 1

Tubantia gazetesine göre maça soğukkanlı başlayan Twente, “Türk fırtınasına yenik düşerek”, Konferans Ligi kapısına kilit vurmuş oldu.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a göre, Fenerbahçe karşısında ağır bir yenilgi alan Twente’nin, UEFA Konferans Ligi’nde gruplara kalabilmesi için ancak bir mucize gerekiyor.

Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf da, gelişmeleri “Twente, kırmızı kart sonrası Türkiye’de Avrupa dramı yaşadı” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre, “Kırmızı kart, FC Twente'nin Konferans Ligi play-off ilk maçında Şükrü Saracoğlu'na yaptığı ziyareti acı verici bir antrenmana dönüştürdü.”

De Telegraaf, İstanbul'daki 5-1'lik mağlubiyetin ardından Hollanda ekibinin gelecek haftaki rövanş maçı için hiçbir umudu kalmadığını vurguluyor.

RTL Televizyonu, Twente’nin Fenerbahçe karşısında aldığı 5 - 1’lik yenilgiyle, Avrupa macerasına büyük ölçüde veda ettiğini vurguladı.

Televizyonun haberinde, “FC Twente için Konferans Ligi'nin grup aşaması artık ufukta görünmüyor” dendi.

Voetbal International dergisine göre ise, “Twente kırmızı kartın ardından Fenerbahçe karşısında neredeyse imkansız bir görevle karşı karşıya.”

Maçın kurulma anının, Youri Regeer'in ilk yarının sonunda gördüğü kırmızı kart olduğunu belirten dergiye göre, FC Twente'nin Konferans Ligi rüyası grup aşamasının eşiğinde karaya oturacak gibi görünüyor.

Voetbal Primeur de, Twente’nin “kırmızı kartla nakavt olduğu” yorumunu yaparak, Fenerbahçe’nin ezici bir zafer elde ettiğini yazdı.

Hollanda’nın önde gelen haber portalı Nu.nl de, “Twente’nin Avrupa macerası İstanbul’da yaşanan sancılı gecenin ardından sona erecek gibi” başlığını kullandı.