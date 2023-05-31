Videonun bir karesinde, düşen roket net bir şekilde görülüyor

Kiev’de bir roketin yola düştüğü an araç kamerasınca kaydedildi

44 dakika önce

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir caddede akan trafiğin üzerine düşen bir roket, bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

29 Mayıs’taki bu olay, Kiev’e gündüz vakti düzenlenen nadir roket saldırılarından biri olmuştu.

Roketin düşüş şekli, başka bir hedefe giderken Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğüne ve bu yüzden büyük bir patlamaya yol açmadığına işaret ediyor.