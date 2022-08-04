Maymun çiçeği: ABD salgını bir halk sağlığı acil durumu ilan etti

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28 dakika önce

ABD yönetimi, vakalardaki ani artışın ardından maymun çiçeği salgınını halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Karar, virüsün yayılmasını engellemek için aşıların, tedavilerin ve federal kaynakların dağıtımını hızlandıracak.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) dünya çapında vakalardaki artışın ardından en üst seviye acil durum uyarısını yayınlamasından kısa bir süre sonra geldi.

Sağlık yetkililerine göre, ABD'de vakalar 6.600'ü aştı.

Bu vakaların dörtte biri, geçen hafta hastalık nedeniyle kendi olağanüstü hâlini ilan eden New York eyaletinde ortaya çıktı.

Bir sonraki en yüksek vaka sayısına sahip iki eyalet - California ve Illinois - bu hafta başlarında olağanüstü hâl ilan etti.

Ayrıca, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) alınan verilere göre, bu yıl dünya çapında 26.000'den fazla vaka bildirildi.

Bazı halk sağlığı uzmanları, acil durum ilanının hastaların daha fazla damgalanmasına yol açabileceği endişesini dile getirdiler. Maymun çiçeğine herkes yakalanabiliyor, ancak salgın büyük ölçüde eşcinsel ve biseksüel erkeklerde görülüyor.

Ancak hastalık sadece cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon değil ve enfekte bir kişiyle yakın temas yoluyla da bulaşabilir.

Virüs tipik olarak aşırı derecede kaşıntılı ve ağrılı olabilen sivilce benzeri döküntülerin gelişmesine, vücuda yayılmasına ve diğer komplikasyonlara neden oluyor.

Enfeksiyonlar genellikle hafif geçiyor ve yetişkin hastalarda tedavi ya da hastaneye yatış gerektirmeden kendiliğinden geçiyor. Çocuklar ise hastalığı daha ağır geçirebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), küçük çocukların hastalıktan daha yüksek oranlarda öldüğü konusunda uyardı.

ABD'deki ve diğer yerlerdeki yetkililer, eşcinsel ve biseksüel erkeklerin yanı sıra sağlık çalışanları da dahil olmak üzere virüse maruz kalma riski en yüksek olan kişilerin, öncelikli olarak bu aşıyı yaptırmalarını tavsiye etti.

Fakat ülke genelinde maymun çiçeği için aşı ve tedavilerin yetersiz olduğu bildiriliyor.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçen hafta, önümüzdeki Mayıs ayına kadar teslim edilmek üzere beş milyondan fazla doz aşı daha sipariş ettiğini açıkladı.