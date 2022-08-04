Kadınlardan daha uzun yaşayan erkeklerin sayısı sanıldığından yüksek

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51 dakika önce

Güney Danimarka Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı tarafından yapılan yeni bir çalışma, kadın ve erkeklerin yaşam süreleriyle ilgili uzun yıllardır alışılagelmiş fikirleri yeniden tartışmaya açıyor.

Araştırmacılar, çoğu kişi tarafından doğru kabul edilen, ‘kadınlar erkeklerden daha uzun yaşar’ düşüncesinin tamamen doğru olmadığını ve erkeklerin yüzde 25-50’sinin aslında kadınlardan daha uzun yaşadığını tespit ediyor.

Danimarka Üniversitesi’ne bağlı Disiplinlerarası Nüfus Dinamikleri Merkezi tarafından yapılan araştırma, 199 ülkeden toplanan 200 yıllık verilerle erkek ve kadınların yaşam sürelerini inceliyor.

BMJ Open adlı tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya göre özellikle evli veya üniversiteye gitmiş olan erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşama olasılığı zannedildiğinden yüksek.

Araştırmacılar, inceledikleri ülkelerde her 4 erkekten 1 veya 2 tanesinin kadınlardan daha uzun yaşadığını tespit etti.

Danimarka merkezli araştırmacılar, “Evli olan veya üniversite derecesine sahip erkekler, evli olmayan ve lise diploması olmayan kadınlardan genelde daha uzun yaşıyor” diyor.

Cinsiyetler arasındaki yaşam beklentisi ayrımının çok nüanslı bir konu olduğunu söyleyen araştırmacılar, bu hesaplamayı yaparken yalnızca ortalama yaşam süresinin değerlendirilmesinin yeterli olmadığını vurguluyor.

'Erkekler stabil bir ilişki içinde olmaktan yararlanıyor'

Analizin bulguları aynı zamanda erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşama olasılığının gelişmiş ülkelerde 1970’lere kadar düştüğünü ve ardından dünyanın her yerinde olduğu gibi yükselmeye başladığına işaret ediyor.

Uzmanlar, erkeklerin kadınlardan uzun yaşama olasılığının düşük ve orta gelirli ülkelerde arttığını da belirtiyor.

Diğer taraftan cinsiyete göre yaşam süresi beklentilerindeki değişimlerin sigara içmek gibi davranışsal ayrımlardan da kaynaklandığı söyleniyor.

Uzmanlar, erkeklerin 20 ve 30'lu yaşlarında daha çok içki ve sigara içtiğine ve bu yüzden 60'lı yaşlarda daha çok ölüm yaşandığına dikkat çekiyor.

Çiftlerin birbirinin davranışlarını etkilediğini de söyleyen araştırmacılar, erkeklerin genelde stabil bir ilişki ve evliliğin içinde olmayı kadınlara göre daha yararlı bulduğunu ve bunun da yaşam sürelerini etkilediğini ifade ediyor.