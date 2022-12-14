İngiltere'de yıllık enflasyon 4 aylık artıştan sonra ilk defa düştü

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35 dakika önce

İngiltere'de Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 10,7'ye düştü. Bu 4 aylık artıştan sonra ilk düşüş oldu.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS)'nin bugün açıkladığı verilere göre, Ekim ayında 41 yılın rekorunu kırarak yüzde 11,1'e yükselen Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da yüzde 0,4'lük düşüşle 10,7 olarak kaydedildi.

Uzmanlar hayat pahalılığındaki artışın ise hala 40 yılın en yüksek seviyesine yakın olduğunu aktardı.

ONS yaptığı açıklamada enflasyondaki düşüşün "özellikle motor yakıtlar ve ikinci el otomobillerdeki fiyat değişikliklerinden" kaynaklandığını belirtti.

Bunun yanı sıra tütün, konaklama hizmetleri, giyim ve ayakkabı, oyun, oyuncak ve hobilerdeki fiyat değişiklikleri de etkili oldu.

Fiyatları kısmen yukarı çeken en büyük etken ise restoran, kafe ve barlardaki alkol fiyatlarıydı.

ONS Baş Ekonomisti Grant Fitzner, fiyatların yükselmeye devam ettiğine ancak artışın önceki aylara kıyasla yavaşladığına dikkat çekti.

"Fiyatlar hala artıyor, ancak bu artış başta akaryakıtlarda olmak üzere geçen yılın bu zamanlarına kıyasla daha az" diyen Fitzner şöyle devam etti:

"Bazıları enflasyonda zirveye ulaştığımızı söylüyor ama bunu söylemek için henüz çok erken.

"40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığımızdan bu yana ilk defa düşüş kaydediyoruz, birkaç ay daha beklemeliyiz."

Maliye Bakanı Jeremy Hunt ise pandemi ve Ukrayna savaşının devam eden etkileri yüzünden yüksek fiyatların "Avrupa ekonomilerini rahatsız etmeye devam ettiğini" söyledi.

İngiltere'de ailelerin ve şirketlerin zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Hunt, "Enflasyonu düşürmek en büyük önceliğim ve Enerji Fiyat Garantisi Planımız aracılığıyla bu kış enerji faturalarını düşük tutuyoruz. Gelecek yıl enflasyonu yarıya indirmek için de yeni bir plan uyguluyoruz" dedi ve sözlerine devam etti:

"Zor bir dönem olduğunu biliyorum, ancak herkesi daha da yoksullaştıran bir numaralı düşman olan enflasyonla mücadele etmek için gerekli zor kararları almamız hayati önem taşıyor.

"Bugün yanlış tercihler yaparsak fiyatlar yükselmeye devam edecek ve milyonlarca kişinin acısı uzayacak."

Ekonomistler ne dedi?

Uzmanlar, ONS'in açıklamasından önce yıllık enflasyonun Kasım'da yüzde 10,9 olacağını tahmin etmişti.

Vergi danışmanlığı hizmetleri veren çokuluslu KPMG şirketinin İngiltere ofisinde çalışan Baş Ekonomist Yael Selfin'e göre fiyat artışları müşterilere daha geniş bir şekilde yansıtıldıkça enflasyon kalıcı hale gelebililir ve bu İngiltere ekonomisi için hala "önemli bir tehdit."

İngiltere Ticaret Odası Araştırma Başkanı David Bharier, fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda hissedilmeye devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Capital Economics adlı danışmanlık şirketinde İngiltere Baş Ekomomist Paul Dales, fiyatların zirveye ulaşmış olabileceğini öne sürdü, birçok farklı kalemde fiyat düşüşü yaşanmasının "ümit verici" olduğunu söyledi.

Gıda fiyatları yükselmeye devam ediyor

ONS'in 2022 yılı istatistiklerine göre, gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar Kasım'a kadarki 12 ayda yüzde 16,5 oranında arttı.

Bu, 1977'den bu yana görülen en yüksek artış.

Ekim'de bu oran yüzde 16,4 olarak kaydedilmişti.

Fiyatlardaki artışı en çok ekmeğin etkilediği belirtildi.