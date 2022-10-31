Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya alması sonrası gıda fiyatları arttı

Kaynak, Reuters

31 Ekim 2022, 13:29 +03 Güncelleme 16 dakika önce

Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya alması sonrası Chicago Ticaret Borsası'nda (CBOT) buğday vadeli işlemleri yüzde 7,7 artarak son iki haftanın en yüksek düzeyine çıktı.

Böylelikle buğday vadeli fiyatı önce 8,93 dolara çıktı, ardından 8,79 dolara indi.

Buğdaya dair en çok ticareti yapılan sözleşme, Chicago Ticaret Borsası'nda, sonra da Paris’te gerçekleştiriliyor.

Ukrayna ve Rusya dünyanın en büyük buğday üreticileri olduğu için buğday fiyatları Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelere hassas.

Rusya’nın çekilme kararının ardından hafta başında çoğu gıda fiyatı arttı.

Un ve mısır vadelilerinde de artış yaşandı.

Mısır fiyatları yüzde 2,8; soya yağı da yüzde 3 yükseldi.

Buğday fiyatları 13,6 dolar ile Mart ayında rekor kırmıştı.

Rus rublesi de haftaya düşüşle başladı.

Ruble, dolara karşı yüzde 0,6 değer kaybetti.

'Piyasalar Rusya’nın çekilmesini bekliyordu'

9 milyon ton tahıl ve tohum yağı ürünlerinin ihracatının gerçekleştirilmesini sağlayan tahıl koridoru anlaşması, tahıl piyasasının sakinleşmesini ve küresel tarım ürünleri fiyatlarının düşmesini sağlamıştı.

Piyasalar şimdi Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in anlaşmayı kurtarma çabalarının işe yarayıp yaramayacağını görmeyi bekliyor.

Hollanda merkezli Rabobank’ın tarım ürünleri piyasası araştırma masasının başında bulunan Carlos Mera, Reuters’a yaptığı açıklamada, Rusya’nın anlaşmadan çekilmesinin beklendiğini, bu yüzden piyasa tepkisinin hafifleyebileceğini belirtti.

Mera, “Rusya ihracatı artmakta, o yüzden kısa dönemde Karadeniz’den ticaretin halen sağlanması mümkün olabilir” dedi.

Ancak bazı analistlere göre koridor olmadan Rusya’nın açığı tamamlayacak lojistik kapasitesi yok.

Arjantin ve Avustralya’daki hasatlarla ilgili olarak ise iklim dolayısıyla endişeler var.

Reuters haber ajansına konuşan Fransız araştırma şirketi Agritel’den Arthur Portier, “Koridorun sona erdirilmesi fiyatların yükselmesine yol açacak ve ihracatçılar için olumsuz sonuçlara yol açacaktır” dedi.

40 gemi denetlenecek

R﻿usya Ukrayna'yı, Kırım'ın Sivastapol kentinde bulunan Karadeniz Filosu karargahına saldırı düzenlemekle suçlayarak Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildiğini duyurmuştu.

Kremlin, hedef alınan gemilerin tahıl anlaşmasının denetlenmesinde görev aldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise “Rusya, Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya’da kıtlık yaratmaya çalışıyor” dedi.

ABD de Rusya’yı gıda ürünlerini silah olarak kullanmakla suçladı.

Diğer yandan Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye ve BM ekiplerinin gemi denetimini yeniden başlattığını açıkladı.

Stephane Dujarric, Pazartesi günü Ukrayna ve Türkiye ile 16 gemi için hareket planı üzerine anlaşmaya varıldığını söyledi.