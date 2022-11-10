Rusya'nın Herson'dan çekilme duyurusu ardından, Ukrayna bazı bölgeleri geri aldığını açıkladı

50 dakika önce

James FitzGerald - BBC News

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın ele geçirdiği güney kenti Herson'dan çekileceğini açıklamasının ardından, son bir gün içinde kent çevresinde önemli kazanımlar elde ettiklerini kaydetti.

Ukrayna birliklerinin Herson'un 50 km kuzeyindeki önemli Snihurivka kasabasını geri aldıkları bildirildi.

Kiev ayrıca Herson yakınlarındaki iki cephede, 7 km'ye varan ilerlemeler kaydettiğini iddia etti. Rusya, işgaldeki en büyük kazanımı olan şehirden çıkmaya başladığını ancak sürecin haftalar alabileceğini söylüyor.

Çarşamba günü Rus ordusundan yapılan çekilme açıklaması Moskova için büyük bir gerileme olarak görülse de, Ukraynalı yetkililer bu manevraya şüpheyle yaklaşıp bir tuzak olabileceği uyarısında bulunuyor.

Rusya'nın Herson'dan kitlesel olarak çekildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Ukrayna ordusu komutanı Valeriy Zaluzhny Perşembe günü yaptığı açıklamada, çekilmeyi teyit edecek ya da yalanlayacak durumda olmadığını, ama kendi güçlerinin önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

General Zaluzhny, askerlerinin Dinyeper nehrinin batı yakasında, Herson'u da içine alan bir bölgede, iki cephede ilerleyerek 12 yerleşim birimini kontrol altına aldığını kaydetti.

Askerlerin kuzey-doğu ekseni ve batı ekseni boyunca ilerlerken, dünden beri 7 km'lik toprak kazanımı elde edildiğini söyledi.

Reuters haber ajansının doğruladığı video görüntülerinde askerlerin Snihurivka kasabasına girdiği ve meydanda halk tarafından karşılandığı görülüyor.

Snihurivka önemli bir yol kavşağında yer alıyor ve Herson ile sınırı olan Mikolayiv bölgesi için de demiryolu ulaşım merkezi konumunda.

'﻿Mikolayiv işgalden temizlendi' açıklaması

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kiev, Rusya'nın çekileceği açıklamasının ardından Ukrayna askerlerinin Herson bölgesinde 12 yerleşim birimini geri aldığını söylüyor

Perşembe günü bir başka askeri yetkili, yayınladığı video mesajında, Mikolayiv bölgesinin Rus işgali altındaki kısmının Rus askerlerinden tamamen temizlendiğini belirtti.

Bölgesel yönetimin yaptığı paylaşımda bu durumu teyit eden bir ifade kullanılmadı, ancak "bugün pek çok iyi haber var" denilerek, yardımların dağıtılacağı ve evlere yeniden elektrik verileceği belirtildi.

BBC'nin son toprak kazanım ve kayıplarını bağımsız olarak doğrulatması mümkün olmadı. Ancak son haftalarda Ukrayna ordusunun istikrarlı ilerlemesine dair haberler gündemdeydi.

Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal ettikten sonra ele geçirdiği ilk ve tek bölgesel başkent Herson oldu.

Eylül sonundan itibaren, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde yapılan ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan "referandumların" ardından Kremlin bu bölgeleri Rus toprağı olarak görüyordu.

Çarşamba günü Moskova, Ukrayna'yı ikiye bölen Dinyeper Nehri'nin batı kıyısından çekileceğini açıklamıştı.

Televizyonda yayınlanan açıklamaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmamıştı.

Ukraynalı General Zaluzhny, ikmal hatları tahrip edilen ve komuta sistemleri bozulan Rusya'nın buradan çıkmaktan başka seçeneği kalmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın "ağır baskı" altında olduğunun netleştiğini, ancak "sahadaki durumun nasıl geliştiğini" görmenin önem taşıdığını vurguladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın Dinyeper Nehri'nin diğer tarafında beton bloklarla bir savunma hattı kurmakta olduğunu söyledi.

Wallace, geri çekilme konusunda da, "Dünya, Rusya'nın çaldığı mülkü geri vermesine minnettar olmamalı" dedi.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı ise kutlama için henüz erken olduğunu; Rusya'nın Herson'u mayınlar içinde bırakıp, uzaktan bombalama planıyla bir "ölüm şehrine" dönüştürmek istediğini söyledi.

Bu durumun savaştaki kayıp sayısının artmasına neden olabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.