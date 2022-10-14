House of Dragon ve Güç Yüzükleri rekabetini hangi dizi önde götürüyor?

Kaynak, HBO

bir saat önce

Bu sezon televizyonun en çok konuşulan yapımları birbirine rakip olarak piyasaya çıkan Amazon’un “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve HBO’nun “House of Dragon” dizileriydi.

Birkaç hafta arayla yayınlanmaya başlayan iki dizi de fantezi edebiyatının önde gelen eserlerinde yer alan ana olayların önceki dönemlerini anlatıyor.

Her iki dizi de bölümlerini haftalık olarak yayınlıyor; Güç Yüzükleri Cuma, House of Dragon ise Pazar akşamlarının vazgeçilmezi.

Şu sıralar iki dizi de sezon finalini yapmaya hazırlanırken iki yapım arasındaki rekabette hangisinin önde olduğu büyük bir soru işareti.

Her izleyicinin tercihinin farklı olacağı kesin; ancak kazananın hangisi olduğuna bakıldığında iki platformdan birbirine denk gelen bir izleme verisi elde edilemediği için tam bir kıyaslama yapmak pek mümkün değil.

HBO da Amazon da düzenli olarak platformlarındaki yapımların ne kadar izlendiğini açıklamıyor.

ABD’de izlenme verilerini ölçen Nielsen’in açıkladığı rakamlara baktığımızda da bir dizinin sadece toplam izlenme süresini vermesi, ayrıca verilerin açıklandığı zaman diliminin dizilerin yayınlandığı günlerle örtüşmemesi açısından pek sağlıklı bir kıyaslama yapılamıyor.

İki dizinin de daha yeni başladığı dönemde açıklanan ilk verilere göre Amazon, Güç Yüzükleri’nin 25 milyon kişi tarafından, HBO ise House of Dragon’ın 29 milyon kişi tarafından izlendiğini ortaya koymuştu.

Bu yüzden iki dizinin de izlenme sayısının birbirine oldukça yakın olduğunu söylemek mümkün.

Ancak sosyal medyadaki tartışmalara ve Google’da yapılan aramalara bakılırsa House of Dragon’un daha çok konuşulduğu öne çıkıyor.

Kaynak, Amazon

En büyük avantajları

J. R. R. Tolkien’in fantezi edebiyatının efsanevi eseri Yüzüklerin Efendisi’ni baz alan Güç Yüzükleri’nin en çok öne çıktığı alan bütçesi.

Şimdiye kadar televizyona yapılan en pahalı iş olarak tarihe geçen Güç Yüzükleri’nin toplam maliyeti 700 milyon doları buldu.

House of Dragon’ın en büyük avantajı ise daha 2019 yılında sona ermiş olan, dünyanın en çok izlenen dizilerinden, televizyon tarihini değiştiren Game of Thrones’un (Taht Oyunları) şöhretinden yararlanması.

Her ne kadar Game of Thrones’un son sezonuna dair şöhreti sonuna dair yapılan olumsuz eleştiriler yönünden pek iç açıcı olmasa da küresel olarak en çok konuşulan yapımların başındaydı.

Ancak televizyon da, dijital platformlar da, izleme alışkanlıkları da Game of Thrones’un ilk yayınlanmaya başladığı 2011 yılından beri çok değişti.

Netflix ve Disney gibi dijital platformların da yarışa girmesiyle içerik çeşitliliği açısından izleyicinin önünde çok daha fazla seçenek var.

O yüzden bazı analist ve televizyon eleştirmenlerine göre bir daha Game of Thrones kadar büyük bir etki yaratan bir yapımla karşılaşmak mümkün olmayabilir.

En büyük zorluklar

Tam da bu yüzden, rekabetin bu kadar kızıştığı bir dönemde Amazon için de HBO için de bu yapımlarının izleyiciyi platformlarına çekmesi büyük bir önem taşıyor.

HBO’nun çatı şirketi olan Warner Bros.’un Discovery ile birleşmesinden ortaya çıkan Warner Bros. Discovery şirketinin başında geçen yıldan beri David Zaslav var.

Warner Bros. Discovery’nin CEO’su David Zaslav’ın görevi ise zor; iki şirketin birleşmesinin ardından güçlü bir yapı ortaya çıkarması ve şirketin borçlarının makul bir şekilde ödenmesi planını yapması gerekiyor.

HBO ve HBO’nun dijital platformu HBO Max’in başarısı, şirketin ve Zaslav’ın geleceği açısından kritik.

House of Dragon bu açıdan HBO’nun geleceği bakımından büyük bir önem taşıyor.

Amazon da durum ise daha farklı.

Her ne kadar Amazon’un birincil gelir kaynağı e-ticaret olsa da, online televizyon ve dizi platformu olarak şimdiye kadar rakiplerinden çok daha geride bir performans izledi.

Bu yüzden Amazon’un başındaki Jeff Bezos’un “kendi Game of Thrones’unu” yaratmak istediğini, bunun da Güç Yüzükleri olduğu biliniyor.

Ancak iki şirketin de öncelikli niyeti sadece bu dizilerin izlenme sayılarından bir başarı yakalamak değil; iki şirket de bu yapımların ait olduğu büyük içerik evrenleri yaratıp başka diziler ve satış kanalları yaratmak niyetinde.

HBO’nun başka Game of Thrones yapımları üzerinde çalıştığını, hatta bazılarının bir bölüm çekildikten sonra iptal edildiğini biliyoruz.

Amazon’un da Yüzüklerin Efendisi evrenini büyütmeyi amaçladığı konuşuluyor.

O yüzden ilk sezonları bitmek üzere olsa da bu iki yapımın rekabetinin henüz sona erdiğini söylemek pek mümkün değil.