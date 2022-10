House of Dragon ve Güç Yüzükleri rekabetini hangi dizi önde götürüyor?

bir saat önce

Her iki dizi de bölümlerini haftalık olarak yayınlıyor; Güç Yüzükleri Cuma, House of Dragon ise Pazar akşamlarının vazgeçilmezi.

En büyük avantajları

House of Dragon’ın en büyük avantajı ise daha 2019 yılında sona ermiş olan, dünyanın en çok izlenen dizilerinden, televizyon tarihini değiştiren Game of Thrones’un (Taht Oyunları) şöhretinden yararlanması.

Her ne kadar Game of Thrones’un son sezonuna dair şöhreti sonuna dair yapılan olumsuz eleştiriler yönünden pek iç açıcı olmasa da küresel olarak en çok konuşulan yapımların başındaydı.

En büyük zorluklar

House of the Dragon’un yapımcısı Ryan Condal ise The Wrap’e bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Birinin Güç Yüzükleri’ni izlemesinin House of Dragon’u izlemediği anlamına geleceğini sanmıyorum” diyerek iki yapımın da birbirini beslediğini savundu.