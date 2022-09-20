Valery Polyakov: Uzayda en uzun yolculuk rekorunu kıran kozmonot öldü

44 dakika önce

Polyakov 1994 ve 95 yıllarında yaptığı bu 14 aylık yolculukta, olası bir Mars yolculuğunun insanların bilişsel fonksiyonlarını nasıl etkileyeceğini anlamak için deneylere tabi tutulmuştu.