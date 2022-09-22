Rusya'nın kısmi seferberlik kararı: 'Putin tehlikeli oyunda elini yükseltiyor'

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S﻿teve Rosenberg | BBC Rusya Editörü, Moskova

Kaynak, Reuters

İşgalden önce Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’yı işgal etme gibi bir planları olmadığını söyledi.

Ama etti.

İşgalden sonra da seferberlik ilan etme planı olmadığını söylemişti. Ama dün kısmi seferberlik ilan etti.

Putin ne zaman bir seçim yapmak zorunda kalsa, her zaman 'tırmandırma' seçeneğini kullanıyor.

Birkaç ay önce Putin için “ana yoldan saptı” cümlesini duymuştum.

Son ulusa sesleniş konuşmasında Kiev’e zeytin dalı uzatmadı, ABD’ye ya da NATO’ya karşı hiçbir uzlaşmacı ifade kullanmadı.

Konuşması, Batı ve Ukrayna’yı hedef alan öfke ifadeleri ve tehditler doluydu.

Bu, Putin’in işgali. Bu, Putin'in Batı’yla savaşı.

Ve savaşın içine iyice gömülmüş durumda. Ama buradan bir zafer çıkarmaya kararlı görünüyor.

Hem Ukrayna’ya hem de topyekun Batı’ya karşı. Bu biraz nükleer savaş tehdidi ve yüz binlerce yedek Rus askeri gerektirse bile.

Vladimir Putin’in bir siyasi poker oyuncusu olduğu sık sık söylenir. Dün seferberlik kararıyla bu tehlikeli oyunda elini yükseltti.

Fakat bu bir kumar. Kısmi de olsa seferberlik, Putin'in şimdiye kadar kaçındığı bir adımdı.

Bunun nedeni belki de Rusların savaşmaya çok gönüllü olmamasından korkması.

Putin halkına, bunun bir “özel askeri operasyon” olacağını söylemişti.

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S﻿avaş değilse neden seferberlik?

Peki, bu savaş değilse neden seferberlik ilan ediliyor?

Putin için sorun, başından itibaren Ukrayna işgalinin planlandığı gibi gitmemesi.

Batı’nın silahlarıyla desteklenen Ukrayna ordusu, Kremlin’in beklediğinden çok daha büyük bir direniş sergiledi. Rus ordusu zora girdi ve son dönemde daha önce ele geçirdiği bazı toprakları kaybetti.

Kremlin, cephede daha fazla askere ihtiyaç olduğuna karar verdi ve bunun sonucu olarak kısmi seferberlik ilan edildi.

Peki Ruslar bu gelişmeye nasıl tepki gösterdi?

Sergei adlı bir genç, “Korkarım bu sadece başlangıç. Bunu tam seferberlik izleyecek diye endişe ediyorum” diyor.

Margarita ise “Eğer liderlerimiz bunu istiyorsa, yapmak görevimiz. Putin’e yüzde yüz güveniyorum. Biz büyük bir gücüz” diye konuşuyor.

Şimdi iki zorluk var. Biri Putin, diğeri de Batı için.

Vladimir Putin’in zorluğu, Batı’nın Rusya’ya savaş açmayı planlamış olduğuna (ki değildi) ve Rusya’yı mahvetmeyi amaçladığına (ki değil) halkı inandırmak.

Putin bunu başaramazsa, seferberliğin gerekliliği konusunda halkı ikna etmekte zorlanacak.