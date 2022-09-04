Arjantin: Şüpheli ölümlerin nedeni 'Lejyoner hastalığı olabilir'

Kaynak, Arjantin Sağlık Bakanlığı

19 dakika önce

Arjantin'de sağlık yetkilileri, dört kişinin ölümüne yol açan bulaşıcı zatürre vakalarının, Lejyoner hastalığından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

Ölümlerin görüldüğü, ülkenin kuzeyindeki Tucuman bölgesindeki bir klinikte yedi vaka daha tespit edildi.

Nadir görülen akciğer hastalığı, genelde kirli su ya da temizlenmemiş havalandırma sistemlerinden kaynaklanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta başında ortaya çıkar vakalar nedeniyle kaygılı olunduğunu açıklamıştı.

Grip benzeri belirtileri inceleyen doktorlar, San Miguel de Tucuman kentindeki hastalara testler yaptıktan sonra, Covid-19 ve kemirgenler tarafından taşınan ağır bir solunum yolları hastalığı olan hantavirüs olasılıklarını eledi.

Belirtiler arasında, yüksek ateş, vücut ağrısı ve solunum güçlükleri yer alıyordu.

Yetkililer, belirtilerin ilk olarak 18-23 Ağustos arasında klinikle bağlantılı altı vakada görüldüğünü bildirdi.

Hastalığa yol açan Lejyonella bakterisi genelde göller ve nehirler gibi su kaynaklarında bulunuyor ve bazen yapay su sistemlerine de geçebiliyor.

Hastalığa yakalananların yüzde 10'unun enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.