Kraliçe 2. Elizabeth’in tabutu tören eşliğinde Westminster Salonu'na götürülerek halkın ziyaretine açıldı

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37 dakika önce

Kraliçe 2. Elizabeth’in tabutu halka açık bir tören eşliğinde Buckingham Sarayı'ndan ayrılarak Westminster Salonu'na götürüldü ve halkın ziyaretine açıldı. Resmi cenaze töreninin yapılacağı Pazartesi gününe kadar ziyaretler devam edecek.

Kraliyet Atlı Topçu Birliği tarafından bir top arabası üzerinde taşınan tabuta Kraliyet Ailesi üyelerinin yanı sıra silahlı kuvvetler mensupları ile Buckingham Sarayı'nın bazı çalışanları da eşlik etti. Törene Kral 3. Charles önderlik etti.

Kraliçe’nin tabutu TSİ 17:00’de Parlamento Meydanı’na ulaştı ve ardından Westminster Salonu'nda küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka kondu.

Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Westminster Abbey Kilisesi'nin Dini Başkanı David Hoyle eşliğinde Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin de katıldığı bir ayini yönetti.

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Ayine Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyeleri ile İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler milletvekilleri de katıldı.

Kraliçe'nin cenazesi dört gün boyunca Westminster Salonu'ndaki katafalkta kalacak ve bugünden itibaren halkın ziyaretine açılacak.

Katafalkın dört bir köşesi 24 saat boyunca Kraliyet askerleri tarafından korunacak.

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Katafalka konma, hükümdarlar, konsort kraliçeler ve bazı siyasi liderler için düzenlenen resmi bir tören. Siyaset dünyasından bu törenin düzenlendiği son isim 1965'te hayatını kaybeden Winston Churchill olmuştu.

Kraliçe'nin tabutu pazartesi günü cenaze töreni için Westminster Kilisesi’ne götürülecek.

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İki kilometrelik kuyruk

Kraliçe'nin cenazesini görmek isteyen vatandaşlar da Westminster Salonu önündeki kuyrukta saatlerdir bekleyişlerini sürdürüyor.

Kuyruk Lambeth Köprüsü'nden Westminster Salonu'na kadar, yani yaklaşık iki kilometre boyunca uzanıyor.

W﻿estminster Salonu TSİ 19:00'dan itibaren halka açılacak ve pazartesi sabahı TSİ 08:30'a kadar sürekli açık kalacak.

Cenaze töreni Pazartesi günü

Kraliçe'nin cenaze töreni Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Kraliçe 1953'te bu tarihi kilisede düzenlenen törenle taç giymiş, eşi Prens Philip'le 1947'de yine burada yapılan bir törenle evlenmişti.

18. yüzyıldan bu yana burada bir hükümdar için cenaze töreni düzenlenmemişti.

Fakat Ana Kraliçe'nin 2002'deki cenaze töreni bu kilisede yapılmıştı.

Dünyanın dört bir yanından liderler, pazartesi günü yapılacak törende Kraliyet Ailesi'ne eşlik etmeleri için davet edilecek.