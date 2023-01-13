İngiltere ekonomisi Kasım ayında beklentilerin aksine yüzde 0,1 büyüdü

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13 Ocak 2023, 12:52 +03 Güncelleme 17 dakika önce

İngiliz ekonomisi Kasım ayında yüzde 0,1 büyüdü. Oysa beklentiler aksi yöndeydi ve ekonomistler Kasım ayında ekonominin yüzde 0,2 küçülmesini bekliyordu.

Büyümenin sürükleyicisi, yüzde 0,2’lik artışla servis sektöründen geldi.

Bunun arkasında, Dünya Kupası sırasında publarda artan harcamalar ve pizza gibi yemek siparişleri olduğu düşünülüyor.

Buna rağmen ekonomi 3 aylık süreçte yüzde 0,3 küçülmüş oldu.

İngiliz Ticaret Odaları Birliği (BCC) “Eşi benzeri görülmemiş enerji fiyatları, Avrupa Birliği’yle yeni ticaret engelleri ve Covid kapanmalarının kalıcı etkileri, küçük işletmeler için yakın tarihin en zorlu koşullarını yarattı” dedi.

En çok gerileyen sektör imalat oldu.

BCC İngiltere ekonomisinin 2023 sonuna kadar küçülmesini bekliyor. Birlik, uzun vadeli büyüme için özellikle Avrupa Birliği ile ticaret engellerinin kaldırılması ve kamusal altyapıya yatırım yapılması gerektiğini açıkladı.

Maliye Bakanı Jeremy Hunt, bu yıl enflasyonu yarıya indirmeyi hedeflediklerini, enflasyonun yüksek faizler nedeniyle “gizli bir vergi” gibi etki gösterdiğini belirtti.

Enflasyonu düşürmenin ekonomik büyümeye imkan tanıyacağını söyleyen Hunt bu süreçte her haneye bu yıl ve önümüzdeki yıl 3 bin 500 sterlin destek vereceklerini de ekledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin ekonomi sözcüsü Rachel Reeves, 13 yıllık Muhafazakar Parti iktidarının ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

Fotoğraf altı yazısı, Ekonominin aylık seyri

BBC Ekonomi Editörü Faisal Islam'ın analizi: Trend aşağı yönde

Ekonominin Kasım’da büyümesi sürpriz olsa da üç aylık trend hâlâ aşağı yönlü. İngiliz ekonomisi zayıf gözüküyor fakat resmen resesyonda değil.

Grevlerin etkisi ulaşım ve posta sektörlerinde hissedildi: Sırasıyla yüzde 4,7 ve 3,1 küçüldüler.

Ülkenin resesyona girip girmediği ancak bir sonraki ayın verisi açıklanınca belli olacak.

İngiltere’de ekonominin resesyonda sayılması için iki çeyrek üst üste küçülmesi gerekiyor.

İngiliz ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmüştü.

Fakat Ekim’de ekonomi yüzde 0,5 büyüdü, Kasım’da ise bu oran yüzde 0,1 oldu.

BBC’ye konuşan İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi Ekonomi İstatistikleri Direktörü Darren Morgan, ülke ekonomisinin son çeyrekte küçülerek resmen resesyona girmesi için Aralık’ta yüzde 0,6’lık bir küçülme olması gerektiğini söyledi.