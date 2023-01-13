Sözleşmeliye kadro teklifi Meclis’e sunuldu: Kimler kadroya geçecek, teklif ne zaman yasalaşacak?

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



13 Ocak 2023, 14:54 +03 Güncelleme bir saat önce

Kaynak, DHA

AKP, kamuda sözleşmeli statüsünde çalışan personelin memur kadrosuna alınmasını öngören yasa teklifini, ittifak ortakları MHP ve BBP’nin de imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sundu. Yasa teklifi ile 28 Kasım 2022’den önce çalışmaya başlayan, toplam 458 bin 615 sözleşmeli personel, çalışma süresine bakılmaksızın memur kadrosuna alınacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra, 3 yıl çalışmış olma koşuluyla, sözleşmeli personel kadroya alınabilecek.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuoyunda uzun süredir beklenen sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunulmasından önce bilgi verdi.

Elitaş’ın verdiği bilgiye göre Devlet Memurları Yasası’nın 4-B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlardan, 28 Kasım 2002’den önce işe başlayanlar, süre koşulu olmaksızın, yasasın yürürlüğe girmesinden itibaren, 1 aylık başvuru süresinin ardından kadroya alınabilecek. Belediye personeli de bu olanaktan yararlanacak.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra ise 3 yıl çalışmış olma koşuluyla, kamudaki sözleşmeli personel için kadro yolu açılmış olacak. Ancak kamuda aksama olmaması için 1 yıl aynı yerde görev yapmak zorunda olacak.

Buna göre devlet memurlarında olduğu gibi belediye personeli de 3 yılın sonunda kadroya alınacak.

Bundan sonra sözleşmeli belediye personeli kadroya alınacağı için, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) tabi olacak. Mevcut uygulamada, belediyeye alınan sözleşmeli personel için bu koşul aranmıyordu.

Belediye personeli, başka belediye dışındaki kurumlara nakil yaptıramayacak. Diğer sözleşmeli personel ise sözleşmeli statüdeki süreleri dahil, 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına kavuşacak.

Yasa teklifine göre 4 B’li olan kamu çalışanları, belediye çalışanlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı kurumlarında çalışan sanatçılar, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler de düzenlemeden yararlanacak.

Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için bu kapsamda kadroya geçecek belediye personel, başka belediye dışındaki kurumlara nakil yaptıramayacak.

Diğer sözleşmeli personel ise sözleşmeli statüdeki süreleri dahil, 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına kavuşacak.

Kaynak, DHA

Memurlar haklarına kavuşacaklar

AKP Grup Başkanvekili Elitaş, düzenleme ile kadroya alınan sözleşmeli personelin, devlet memurlarının yararlandığı tüm olanaklardan yararlanacağına işaret etti:

"Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

"Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma hakkına kavuşacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak. Doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.”

Haftaya Meclis gündeminde

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklifin büyük olasılıkla Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra, Genel Kurul gündemine geleceği ve yasalaşacağını söyledi

'EYT’de takvim beklemeyin'

Mustafa Elitaş, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda ise Çalışma Bakanlığı’nın hazırladığı taslak metnin henüz Meclis grubuna gelmediğini söyledi.