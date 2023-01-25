Almanya, Ukrayna’ya 14 adet Leopard 2 tankı gönderecek

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25 Ocak 2023, 14:13 +03 Güncelleme 36 dakika önce

Almanya hükümeti, Ukrayna’da devam eden savaş için 14 adet Leopard 2 tankı göndermeye karar verdi.

Açıklama kabine toplantısının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından yapıldı.

Berlin hükümeti ayrıca Leopard 2 tanklarının üçüncü ülkeler tarafından da ihracının önünü açacak.

Scholz, Ukrayna askerlerinin Alman tanklarını kullanması için verilecek eğitimin de yakında başlayacağını söyledi ve Ukrayna'yı ellerinden geldiğince destekleyeceklerini belirtti.

“Uluslararası düzeyde koordineli bir şekilde hareket ediyoruz” diyen Scholz, Almanya'nın ilk etapta envanterindeki 14 Leopard 2 tankını vereceğini de sözlerine ekledi.

Scholz, Almanya'nın ayrıca lojistik ve mühimmat sağlayacağını da ifade etti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise Almanya’nın tank gönderme kararından memnuniyet duyarken, bunun Ukrayna’nın savunma hattını güçlendireceğini söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Twitter’da yaptığı paylaşımla Scholz’a teşekkür etti.

Morawiecki, kararı Rusya’yı durdurmak için “atılmış büyük bir adım olarak” tanımladı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ise Almanya'nın kararına teşekkür etmek maksadıyla; Almanca "teşekkür ederim" anlamına gelen "danke schön" sözüne atıfla "tanke schön" ifadesini kullandı.

Landsbergis, Twitter'da üzerinde Ukrayna bayrağı bulunan bir tank görseli paylaştı.

BBC Savunma Muhabiri Jonathan Beale: Ukrayna'ya 100'e yakın tank gönderilmesi savaşta fark yaratabilir

ABD ve Almanya bir süredir Ukrayna'ya tank yardımı konusunda hem ülke içinde kamuoyunun hem de Batılı müttefiklerinin baskısı altındaydı.

İngiltere daha önce Ukrayna'ya Challenger 2 tankları göndereceğini açıklamıştı.Ukrayna yetkilileri bir süredir tank yardımının Rusya'yla savaşta önemli bir fark yaratabileceğini söylüyordu.

Ukrayna Cumhurbaşanı Volodimir Zelenski'nin özel kalem müdürü Andriy Yermak, Rusya'ya "yıkıcı bir yumruk" atmaları için, Batılı ülkelere yüzlerce tank göndermeleri çağrısı yapmış ve "Tanklar, Ukrayna'nın 1991 sınırlarına dönmesinin katkıda bulunacaktır" demişti.

BBC Savunma Muhabiri Jonathan Beale, Ukrayna yetkililerinin savaşı kazanmak için 300 modern tanka ihtiyaç duyduğunu söylediklerini ancak gönderilecek tank sayısının muhtemelen bu rakamı bulmayacağını söylüyor.

Ancak Beale'a göre, Ukrayna'ya 100'e yakın tank gönderilmesi savaşta fark yaratabilir.