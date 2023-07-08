Eurovision, gelecek yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Loreen, bu yılki zaferiyle İsveç'e ikinci kez birincilik getirdi

2 saat önce

Geçen sene Eurovision’u kazanan İsveç, gelecek yılki yarışmanın Malmö kentinde yapılacağını duyurdu.

Yarı finaller 7 ve 9 Mayıs 2024 tarihlerinde, final ise 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Geçen Mayıs ayında İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen yarışmayı, İsveç adına yarışan Loreen “Tattoo” isimli şarkısıyla kazandı.

Eurovision’un yürütücü süpervizörü Martin Österdahl, Avrupa Yayıncılar Birliği (EBU) olarak İsveç'in üçüncü büyük şehrinin yarışmaya üçüncü kez ev sahipliği yapacak olmasından "heyecan duyduklarını" söyledi.

Malmö’nün yarışmanın tarihinde özel bir yere sahip olduğunu belirten Österdahl, “1992 yılında ve ardından da 2013’te Loreen'ın ilk zaferinin ardından yarışmaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptı” dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İsveç'in güneyindeki sahil kenti Malmö, ülkenin en büyük üçüncü şehri

İsveç, yarışmaya toplamda yedinci kez ev sahipliği yapıyor.

Önceki sene yarışmayı Ukrayna kazandı. Ancak ülkede devam eden savaş nedeniyle yarışmanın ikincisi olan İngiltere Eurovision’u düzenledi.

Mayıs ayında gerçekleştirilen yarışma için Liverpool kentine 500 binden fazla insan geldi.