TotalEnergies, Rus bombardıman jetlerine dolaylı olarak yakıt sağladığı iddialarını reddetti

Kaynak, SCOTT OLSON Fotoğraf altı yazısı, Le Monde gazetesi TotalEnergies'e ait sahadan elde edilen gazın Rus Sukhoi savaş uçaklarında kullanıldığını iddia etti.

bir saat önce

Fransa hükümeti, enerji devi TotalEnergies'in Rus ordusuna dolaylı olarak yakıt sağladığı iddialarının ardından konuyla ilgili bilgi talep etti. TotalEnergies iddiaları "temelsiz" olarak nitelendirerek reddetti.

Yakıtın Ukrayna'nın Mariupol kentinde 600 kişinin ölümüyle sonuçlanan tiyatro saldırısında kullanıldığı iddia edildi.

Fransa menşeli Le Monde gazetesi, Çarşamba günü yayımladığı bir haberde Fransız enerji şirketi TotalEnergies'in Rusya'da kullanıldığı düşünülen savaş uçakları için doğal gaz kondensatı (sıvılaştırılmış gaz) sağlamış olabileceğini öne sürdü.

Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, France 2 televizyonuna verdiği demeçte bunun "son derece ciddi bir konu" olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bu son derece ciddi bir konu, bu nedenle bilerek ya da bilmeyerek Fransız ya da başka menşeli bir şirketin ürettiği enerjiyle yaptırımların delinip delinmediğinin doğrulanması gerekiyor."

Beaune resmi bir soruşturma yürütülüp yürütülmeyeceğini açıklamadı.

Söz konusu tedarik için Total'in Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz sağlayıcısı olarak bilinen Novatek şirketiyle birlikte işlettiği Sibirya'daki bir gaz sahasının kullanıldığı iddia ediliyor.

Buna göre Sibirya'daki Termokarstovoye sahasından elde edilen gaz, Omsk'taki bir rafineri aracılığıyla Rus bombardıman uçakları tarafından jet yakıtı olarak kullanılan kerosene dönüştürüldü.

Gazetenin iddiaları, küresel Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Global Witness tarafından yürütülen bir soruşturmaya dayanıyor.

Habere göre söz konusu yakıt, 16 Mart'ta Ukrayna'nın Mariupol kentinde 600 kişinin ölümüyle sonuçlanan tiyatro saldırısında kullanılan Sukhoi jetlerinin de depolarındaydı.

TotalEnergies, ilgili gaz sahasının yüzde 49'una ortak.

Aynı zamanda sahanın geri kalanını kontrol eden Rus gaz firması Novatek'in de yüzde 18'inden fazlasına sahip.

Ancak şirket Rusya'daki "faaliyetlerinin kademeli olarak durdurmaya" başladığını söylüyor.

Global Witness, 13 Şubat'tan Temmuz ayına kadar devam eden dönemde yaklaşık 40 bin ton kerosenin Omsk'tan batıya, Ukrayna yakınındaki Voronezh ve Morozovsk'taki Rus hava kuvvetleri üslerine nakledildiğini belirtmişti.

TotalEnergies, Le Monde tarafından öne sürülen iddiaların tümünü "asılsız" olarak nitelendirdi ve makalenin içerdiği "önemli sayıda hata, çıkarım, yanlışlık, spekülasyon ve gerçek dışı bilgi" karşısında dehşete düştüğünü açıkladı.

Şirket, "Yanlış: TotalEnergies Rus ordusu için kerosen üretmiyor. Yanlış: TotalEnergies, Rus askeri uçaklarına hiçbir şekilde yakıt tedarikinde bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Ancak Fransız şirket ortağı Novatek'in rolünü inkar etmedi. Buna karşın şirketin operasyonel rolü veya sözleşme kararları üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığını da söyledi.

Novatek, Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi. Kurucusu ve başkanı milyarder Leonid Mikhelson, son aylarda İngiltere tarafından uygulanan yaptırımlara maruz kalmıştı.

Le Monde gazetesi, TotalEnergies'in, süreci yürüten tesisin ana şirketinin ortağıyken, kerosen üretimiyle hiçbir ilgisinin olmadığını nasıl iddia edebileceğini sorguluyor.

Haber, Fransa'da bazı politikacıların öfkeli tepkileriyle karşılandı.

Yeşiller Partisi'nin eski başkan adayı Yannick Jadot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Fransız şirketin Rusya'dan çekilmesini talep etmeye çağırdı.