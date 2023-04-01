'Seccade' tartışması: Kılıçdaroğlu 'çok üzgünüm' dedi, Bakan Bozdağ 'saygısızlık' olarak nitelendirdi

Kaynak, Twitter/ Kemal Kılıçdaroğlu

33 dakika önce

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir iftar sonrası seccadeye basarken gösteren fotoğraf tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu seccadeyi görmediğini söyleyerek, "çok üzgünüm" derken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olayı "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Cuma günü Twitter’dan ''Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" mesajıyla Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu: Seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm

Fotoğraf sosyal medyada da gündem oldu. Tepkiler üzerine CHP'den bir açıklama geldi.

Açıklamada "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir" denildi.

Daha sonra Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm" dedi ve şöyle devam etti:

"Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum."

Adalet Bakanı Bozdağ: Saygısızlık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nu kınadığını belirtti, "Seccadeye ayakkabılarıyla basarak kirletmek Kılıçdaroğlu’na yakışmamıştır, saygısızlıktır" dedi.

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette seccade halı, kilim, kumaştan yapılmaktadır. Tek kişilik bir namazgahtır. Temiz olması gerekir. O yüzden ayakkabıyla kimse oraya basamaz, kirletemez.

"Bazıları 'Mücahit Kılıçdaroğlu' diyor. Seccadeye ayakkabıyla basan bir Mücahit'e şahit olduk."

İnsanların bu fotoğrafı "enine boyuna değerlendirdiğine eminim" diye konuşan Bozdağ, "Özür videosu çekmiştir. Bu da bir inceliktir. Yanlışını anladığını gösteriyor" ifadelerini de kullandı.

Eski Adalet Bakanı: Kılıçdaroğlu'na yapılan tenkitler haksızlık

İftara katılan eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iftar yemeğinin ardından kalabalık bir ortamda hatıra fotoğrafları çekildiğini ve kalabalığın dikkatsizliğe yol açtığını söyledi.