Macron Hollanda’da protesto edildi: ‘Şiddetin ve ikiyüzlülüğün başkanı’

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Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



59 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, bir grubun protestolarına hedef oldu.

Macron’un Lahey’deki Avrupa konulu konuşması sırasında, bir grup gösterici tarafından, “şiddetin ve ikiyüzlülüğün başkanı" yazılı pankart açıldı. Göstericiler, “Fransa demokrasisi nerede?” diye bağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte, Hollanda Kralı Willem - Alexander’ın resmi daveti üzerine iki günlüğüne Hollanda’ya ulaştı.

Amsterdam’daki Dam Meydanı’nda resmi törenle karşılanan Macron, 2000 yılında, Jacques Chirac’ın Amsterdam ve Lahey'e yaptığı ziyaretten bu yana, 23 yıl sonra Hollanda’yı ziyaret eden ilk Fransız lider oldu.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a göre, Cumhurbaşkanı düzeyinde resmi ziyaretin 23 yıldır gerçekleşmemesinin iki ana nedeni var.

Bunlardan ilki, “Süper güç” olan Fransa’nın “eşit düzeyde muhatap” arayışı. ABD, İngiltere ve Almanya ile yakın temas halinde olan Paris yönetimi, genellikle sınırlı güce ve etkiye sahip “küçük ortaklara” pek saygı duymuyor.

İkinci neden ise, Hollanda ve Fransa da uzun süredir Avrupa Birliği (AB) içinde aynı ideolojik saflarda yer almaması.

AB içinde daha çok Almanya’ya yakın bir tutum sergileyen Hollanda, Fransa’yı sık sık “savurganlıkla” suçluyor.

Bu nedenle Macron’un ziyareti, aynı zamanda NATO müttefiki de olan Lahey yönetimi için büyük önem taşıyor.

Resmi karşılamanın ardından Lahey’e geçen Macron, Hollanda Senato ve Temsilciler Meclisi başkanlarıyla görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra Lahey'deki Amare Tiyatrosu’nda, “Avrupa’nın geleceği” konulu bir konferans verdi.

Yaklaşık 50 kadar gösterici, Macron’un konuşması sırasında, “şiddetin ve ikiyüzlülüğün başkanı" yazılı bir pankart açtı.

Göstericiler, Fransa’da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasına karşı geniş çaplı protestolara ilişkin polisin sert müdahalesine atıfta bulundu.

Macron, Hollanda’da emeklilik yaşının 67’ye çıkarıldığını anımsatarak, Fransız halkının 64 yaşa kızmaması gerektiğini savundu.

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Göstericilerden biri, "Fransız demokrasisi nerede?" diye bağırırken, bir başkası da, "Sokaklarda milyonlarca insan var. İklim sözleşmeleri bir kenara itildi, Avrupa'dan bahsederken ne diyebilirsiniz?" dedi.

Macron, planlanan Avrupa konulu konuşmasına ara vererek, protestoculara yanıt vermeye çalıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın, "Bana zaman verirseniz bu soruya cevap verebilirim" sözleri üzerine, salonda yeniden protestolar yükseldi.

Güvenlik güçleri, protestoculara müdahale ederek, açtıkları pankartı indirdi. Göstericiler daha sonra salondan çıkarıldı.

Dışarıdaki göstericilerden birinin “kamuya açık alanda alkol yasağını ihlal ederek, düzensizlik yarattığı” gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hollanda Kraliçesi Maxima, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Kralı Willem-Alexander, Brigitte Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte yemekte bir araya geldi

Göstericilerin dışarı çıkarılmasının ardından Macron konuşmasına devam etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, konuşmasında Avrupa egemenliğinin önemini vurgulayarak, Avrupa'nın AB dışındaki şirketlere bağımlı olmaması gerektiğini savundu.

Emanuel Macron, akşam Hollanda Kralı Willem - Alexander’ın Amsterdam’da onuruna verdiği yemeğe katıldı.