İsrail ve Filistinliler arasında ateşkes yürürlüğe girdi
İsrail ve Filistinliler arasında Pazar günü ilan edilen ateşkes TSİ 23.30'da yürürlüğe girdi.
Önce İslami Cihad örgütü, ardından da İsrail'de Başbakanlık ateşkesi doğruladı.
3 gün süren çatışmaların ardından taraflar, Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes için anlaşmaya varmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 15'i çocuk en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlık "İsrail'in saldırganlığının" ölümlere yol açtığını, saldırılarda 300'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.
İsrail ve Filistinliler arasında daha önce en şiddetli çatışmalar Mayıs 2021'de çıkmış ve 11 gün sürmüştü.
İsrail'in, işgalini sürdürdüğü Batı Şeria'da İslami Cihad örgütünün üst düzey bir üyesini tutuklaması gerginliğe neden olmuştı.
İsrail ordusu daha sonra, militan bir örgütün tehditleri sonrası Gazze Şeridi'nde belirlediği hedefleri vurduğunu açıklamıştı.
Pazar günü Gazze'den fırlatılan bir roket, geçtiğimiz yılın Mayıs ayından bu yana ilk kez Kudüs'e ulaşmıştı.