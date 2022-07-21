İngiltere'de doktorlara kadın hastalıklarıyla ilgili zorunlu eğitim verilecek

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hükümet sağlık hizmetlerinde kadınlara karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor

26 dakika önce

İngiltere'de hükümetin kadınlara verilen sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik planı çerçevesinde doktorlara kadın hastalıklarıyla ilgili zorunlu eğitim verilecek.

Bu kapsamda doğurganlık tedavisine ücretsiz erişim imkanlarının genişletilmesi ve gezici meme kanseri taramasına daha çok yatırım yapılması planlanıyor.

Hükümet kadın sağlığını geliştirme stratejisinin parçası olduğunu söylediği bu adımları, geçen yıldan bu yana 100 bin kişiden alınan görüşlerin değerlendirilmesi ardından kararlaştırdığını açıkladı.

Fakat bu adımların sağlık hizmetlerinde şu anda kadınlar aleyhine işleyen "cinsiyet uçurumunu" kapatmaya yetmeyeceğini söyleyenler de var.

Hükümet geçen yılın ilkbahar aylarında kamuoyuna bir çağrıda bulunarak vatandaşlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve vakıflardan kadın sağlığı konusunda görüş ve öneriler istemişti.

İstatistiklere göre İngiltere'de ortalama kadın ömrü erkeklere kıyasla 4 yıl daha fazla. Ama kadınlar genel olarak hayatlarının daha büyük bir bölümünü sağlık sorunlarıyla geçiriyor. Bu da onların çalışma hayatını ve günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor.

Sağlık sisteminde cinsiyet uçurumu ne demek?

Kadın örgütleri, İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde jinekoloji hastaları ya da hormon terapisi için bekleme listelerinin diğer alanlardan çok daha uzun olmasını kadın hastalıklarına karşı önyargılı, cinsiyetçi yaklaşımlara bağlıyor.

Kadın Sağlığı'ndan Sorumlu Bakan Yardımcısı Maria Caulfield BBC radyosunun Kadın Saati programında, "Kadınlar, sağlık ihtiyaçları için yardım almaya geldiklerinde, kimsenin kendilerini dinlemediğini anlatıyor" dedi.

Caulfield, "Bunlar genellikle hem çalışan ve çocuk büyüten hem de bakım sorumlulukları olan kadınlar; bu sorunu halletmediğimiz müddetçe yardım konusunda önlerine engeller çıkmaya devam edecek" sözlerini sarf etti.

Hükümetin çağrısına uyarak görüş ve önerilerini bildiren birçok kadın, bazı sağlık çalışanlarının kadın sağlığı konularında yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünüyor.

Hükümetin bu soruna yanıtı 2024/25 öğrenim yılında, bütün tıp öğrencileri ve bütün yeni doktorların kadın sağlığıyla ilgili konularda zorunlu bir eğitim ve ardından da testten geçirilmesi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Menopoz döneminde başvurulan hormon tedavisi için bekleme listeleri diğer birçok sağlık sorunundan daha uzun

Yeterli olacak mı?

İngiltere hükümeti buna ek olarak kadın sağlığını geliştirmek için atacağı adımlardan bazılarını şöyle sıralıyor:

Meme kanseri taraması yapacak 25 gezici ünite için 10 milyon sterlin yatırım

Her 10 kadından birinde görülen rahim dışında örneğin yumurtalıklar ya da yumurta kanalında, rahim zarı benzeri dokuların büyümesi anlamına gelen çok ağrılı bir rahatsızlık olan ağır endometriyoz tedavisi konusundaki bilgileri güncellemek

Kadın sağlığı ile ilgilenen sağlık birimlerinin genişletilmesinin teşvik edilmesi suretiyle doğum, anne-çocuk sağlığı, jinekoloji ve cinsel sağlık sorunlarının tümüne aynı yerde erişim imkanı sağlanması

Engage Britain adlı vakfın sağlık ve bakım bölüm başkanı olan Miriam Levin, sağlık hizmetlerinde cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya yönelik her türlü adımın memnuniyet verici olduğunu söyledi; ama planların başarılı olabilmesi için hükümetin kadınlara iyice kulak verilmesini sağlaması gerektiğini kaydetti: