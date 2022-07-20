İstifası kabul edilmeyen İtalya Başbakanı Draghi: Ulusal birlik sağlanırsa göreve devam edebilirim

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Övgü Pınar, Roma

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İtalya’da geçen hafta istifa kararı alan Başbakan Mario Draghi, yeniden bir ulusal birlik anlaşması yapılması halinde kendisinin ve hükümetinin göreve devam edebileceğini söyledi.

Şubat 2021’de kurulan geniş katılımlı koalisyon hükümetinin ortaklarından popülist 5 Yıldız Hareketi geçen hafta hükümete güvenoyu vermemiş, bunun üzerine Draghi başbakanlıktan istifa kararı almıştı.

5 Yıldız Hareketi’nin desteği olmadan da hükümet güvenoyu almış ancak Draghi, hükümetin ulusal birlik yapısının ortadan kalktığı gerekçesiyle yola devam edemeyeceklerini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise Draghi’nin istifasını reddederek parlamentoda durum değerlendirmesi yapmasını istemişti.

Başbakan Draghi, bugün Senato’da yaptığı konuşmada “Geçen Perşembe günü yapılan oylama, bu çoğunluğu bir arada tutan güven anlaşmasının sona erdiğini kanıtladı. Parçası olduğunuz bir hükümete güven oyu vermemek, net bir anlamı olan açık bir siyasi jesttir” dedi.

Draghi, pandeminin yanı sıra ekonomik ve toplumsal acil durumlarla mücadele amacıyla 17 ay önce Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından başbakanlığa atandığını hatırlattı ve şöyle devam etti:

“Seçmen önüne çıkmamış bir başbakanın parlamentoda mümkün olduğunca geniş bir desteğe sahip olması gerektiğine inanıyorum. Bu aylarda, bu hükümetin demokratik meşruiyetinin ve etkinliğinin en büyük güvencesi ulusal birlik yapısı olmuştur.”

Geçen haftaki güven oylamasında koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi’nin oy kullanmamasıyla ulusal birlik yapısının bozulduğunu vurgulayan Draghi, bundan sonra yola devam edebilmek için tek çözümün “bu anlaşmayı sıfırdan yeniden inşa etmek” olduğunu söyledi.

'Bunu isteyenler İtalyanlar'

Başbakan Draghi, son birkaç gündür hükümetin görevde kalması yönündeki çağrıları hatırlattı ve “Bunu isteyen İtalyanlar” dedi. Draghi, özellikle 2000’e yakın belediye başkanı ve sağlık personelinin kendisine verdiği destekten çok etkilendiğini belirtti.

“Bu istikrar talebi, hepimizi hükümetin gerçekten görevini yapabileceği koşulları yaratmanın mümkün olup olmadığına karar vermeye zorluyor. Bugünkü tartışmalarımızın kalbinde bu var” diyen Draghi, konuşmasını şöyle bitirdi:

"İtalya'nın, samimi ve somut yeni bir güven anlaşmasına ihtiyacı var. Partiler ve siz parlamenterler: bu paktı yeniden inşa etmeye hazır mısınız?

Bu soruların cevabını bana değil tüm İtalyanlara vermelisiniz.”

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Yeni güven oylaması

Draghi’nin konuşmasının ardından Senato’daki grupların temsilcilerinin de söz alarak pozisyonlarını açıklaması, ardından da akşam saatlerinde bir güven oylaması yapılması bekleniyor.

Bugün Senato’daki oturumlar sonrası yarın da parlamentonun diğer kanadı Temsilciler Meclisi’nde aynı süreç işleyecek.

Hükümetin geleceği büyük oranda 5 Yıldız Hareketi’nin ve koalisyonun sağ ortaklarının pozisyonuna bağlı olacak.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından popülist 5 Yıldız Hareketi’nin geçen hafta güven oylamasına katılmaması üzerine başlayan krize yaklaşık bir haftadır çözüm aranıyor.

Bu sürede, koalisyonun büyük ortaklarından merkez-soldaki Demokratik Parti, hükümete çoğunluk desteğinin teyit edilerek Draghi’nin görevde kalmaya ikna edilmesi için çalıştı.

Sağ kanattaki Lig ve Haydi İtalya Partileri ise koalisyonun ancak 5 Yıldız Hareketi dışarıda bırakılırsa yola devam edebileceğini, aksi halde erken seçimlere gitmeye hazır oldukları mesajı verdi.

Draghi liderliğindeki geniş tabanlı koalisyon hükümetine katılmayan aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi ise erken seçimlere gidilmesini istiyor. 2018’deki son genel seçimlerde yüzde 4 oy alan İtalya’nın Kardeşleri, son aylarda yapılan anketlere göre yüzde 20’nin üzerinde destekle bir sonraki seçimlerden birinci parti olarak çıkabilir.

İtalyanlar Draghi'yi istiyor

Dün yayımlanan bir Euromedia anketine göre İtalyanların üçte ikisi Draghi’nin başbakanlık görevinde kalması gerektiğini düşünüyor.

Geçen hafta Perşembe günü aldığı istifa kararı sonrası Draghi’yi görevde kalmaya ikna etmek için, siyasi yelpazenin her kanadından 1000’den fazla belediye başkanı bir ortak çağrı yapmıştı. İş çevrelerinden ve uluslararası alandan da, İtalya ve Avrupa’nın bu kritik dönemdeki istikrarı için Draghi’nin yönetimde kalmaya devam etmesinin önemli olduğu yönünde mesajlar geldi.

Pandeminin ekonomik ve toplumsal etkileriyle mücadele amacıyla dışarıdan başbakan olarak atanan Mario Draghi, Avrupa Birliği’nin İtalya’ya ayırdığı 200 milyar euro’nun üzerindeki fonların idaresi için kritik bir figür olarak görülüyor. Pandeminin yanı sıra, Ukrayna’daki savaş, enerji krizi, kuraklık gibi krizlerin ortasında İtalya’nın siyasi istikrarsızlığa düşmesinden ve Avrupa’nın birlik içinde bir duruş benimsemesinin güçleşmesinden de endişe ediliyor.

Son olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez dün Politico sitesine “Avrupa’nın Mario Draghi gibi liderlere ihtiyacı var” başlıklı bir yazı yazdı.