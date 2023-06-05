CHP'de yeni MYK belli oldu, Kılıçdaroğlu parti örgütlerini kendisine bağladı

Kaynak, DHA

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



5 Haziran 2023, 16:42 +03 Güncelleme 56 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra istifalarını sunan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yerine yeni isimleri atadı. MYK’da kendisiyle birlikte 18 olan üye sayısını 15’e düşüren Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gibi parti örgütlerini kendisine bağladı.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile birlikte 5 isim yeni MYK’da da yer alırken, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı liste dışı kaldı.

Kılıçdaroğlu’nun örgütleri kendine bağlama kararı, kongre süreçlerinde etkin olacağı ve bu süreçte partisinin başında kalacağı anlamına geliyor.

Parti yeni yönetimle kurultaya gidecek

CHP’nin Cumartesi günü yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında kurultay kararı alınmıştı.

CHP MYK’daki yeni görevlendirmeler, aynı zamanda partiyi 38. Olağan Kurultay’a götürecek parti yönetiminin de oluştuğu anlamına geliyor.

MYK’nın ilk toplantısında il, ilçe kongre ve büyük kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor.

CHP kulislerinde il ve ilçe kongrelerinin yaz aylarında tamamlanması ve sonbaharda Büyük Kurultay'ın yapılacağı beklentisi yüksek.

Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdiye kadar kurultay tarihi ile ilgili bir açıklama yapmadığı için parti kulislerinde, kurultayın Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler sonrasına da bırakılabileceği tahminleri de yapılıyor.

'Akşener' modeli

Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK’da örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığını kaldırdı ve parti örgütlerini kendisine bağladı.

Kılıçdaroğlu'nun parti örgütleriyle ilgili bir danışman görevlendirebileceği kulislerde konuşuluyor.

Benzer yöntemi, daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uygulamıştı.

Akşener, yaklaşık 1 yıl önce Başkanlık Divanı’nda yaptığı yaptığı değişiklikle, teşkilatı kendisine bağlamış, daha önce bu görev üstlenen Koray Aydın’ı siyasi işlerden sorumlu genel başkanvekili yapmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun örgütleri doğrudan kendisine bağlaması, seçim sonrasında parti örgütlerinin şekillenmesinde etkisini artıracağı anlamına geliyor.

Kılıçdaroğlu’nun bu kararının bir nedeni olarak da kurultaya giderken, “ekipleşmelerin önüne geçme” adımı olarak yorumlanıyor.

MYK'da 5 isim yerlerini korudu

Yeni MYK’da, ekonomi politikalarından sorumlu olan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, mali ve idari işlerden sorumlu olan Bülent Kuşoğlu ile 14 Mayıs seçimlerinin ardından Onursal Adıgüzel’in yerine bilgi teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirilen Devrim Barış Çelik, yerlerini koruyan isimler oldu.

MYK'da bazı isimlerin görev alanları ise değiştirildi.

Daha önce eğitimden sorumlu olan Lale Karabıyık’a işveren örgütleri bağlanırken, daha önce enerji politikalarından sorumlu olan Ahmet Akın, yeni MYK’da yer almayan Seyit Torun’un yerine yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

Son seçimde milletvekili adayı olmayan Ahmet Akın’ın adı, seçimin kazanılması halinde bakanlık veya Balıkesir Belediye Başkanlığı için geçiyordu.

Akın’ın yerel seçimlerde belediye başkan adayı olma olasılığı hala güçlü görülüyor.

Selin Sayek Böke’in yerine Neslihan Hancıoğlu Genel Sekreter oldu

Selin Sayek Böke’den boşalan genel sekreterliğe PM üyesi Neslihan Hancıoğlu getirildi.

Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu, Eren Erdem, Hasan Efe Uyar, bu dönem milletvekili adayı gösterilmeyen Tahsin Tarhan, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Aylin Yaman MYK’ya ilk kez giren isimler oldu.

2020'deki kurultay öncesinde de MYK’da görev alan İstanbul Milletvekili Yunus Emre, yeni MYK’da Fethi Açıkel’in yerine, Bilim ve Kültür Platformu’ndan sorumlu oldu.

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Sosyal medya Eren Erdem’e bağlandı

Yeni MYK’da eğitim politikaları ve enerji politikalarına ilişkin genel başkan yardımcılıkları kaldırılırken, ilk kez sosyal medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı oluşturuldu ve bu alanın sorumluluğu eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem’e verildi.

Geçen dönem TBMM Adalet Komisyonu Üyesi olan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Muharrem Erkek’in yerine hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

CHP’nin yeni MYK üyeleri ve görev alanları şöyle

Ahmet Akın : Yerel Yönetimler

: Yerel Yönetimler Aylin Yaman : Sosyal Politikalar

: Sosyal Politikalar Aysu Bankoğlu : Tanıtım ve Halkla ilişkiler

: Tanıtım ve Halkla ilişkiler Bülent Kuşoğlu : İdari ve Mali İşler

: İdari ve Mali İşler Devrim Barış Çelik : Bilgi ve İletişim Teknolojileri

: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eren Erdem : Sosyal Medya Yönetimi

: Sosyal Medya Yönetimi Faik Öztrak : Ekonomi Politikaları ve Parti Sözcüsü

: Ekonomi Politikaları ve Parti Sözcüsü Hasan Efe Uyar : İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

: İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları Lale Karabıyık : İşveren Örgütleri

: İşveren Örgütleri Neslihan Hancıoğlu : Genel Sekreter

: Genel Sekreter Semra Dinçer : Doğa Hakları

: Doğa Hakları Tahsin Tarhan : Yurt Dışı Örgütlenme

: Yurt Dışı Örgütlenme Yunus Emre : Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu

: Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu Zeynel Emre: Hukuk ve Seçim İşleri

12 isim liste dışı kaldı

Seçimlerden sonra geçen hafta topluca istifalarını sunan MYK üyelerinden 12’si ise yeni MYK’da yer bulamadı.