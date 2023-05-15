Seçim 2023: 5 sandalye kazanan, parlamento seçimlerinin sürpriz partisi Yeniden Refah

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15 Mayıs 2023, 04:34 +03 Güncelleme 28 dakika önce

14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde sürpriz yapanlardan biri de Yeniden Refah Partisi oldu.

4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi, sandıkların yüzde 97,87si açılırken, Anadolu ajansına göre oyların 1 milyon 514 bir 347 oy ile, oyların yüzde 2,85'ini aldı. Bu sonuçla Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili çıkarmayı garantiledi.

Genel Başkan Fatih Erbakan, kendisi de dahil olmak üzere mecliste 5 vekil kazandıklarını ifade etti. Erbakan, vekillerin 1’inin Konya, 1’inin Kocaeli, 3’ünün de İstanbul’dan seçildiğini kaydetti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ilk olarak seçimlere ayrı olarak girmeye karar verdi.

Ancak AKP ile yapılan görüşmelerin ardından Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı.

Saadet Partisi'nin Millet İttifakı içerisinde yer almasına sert sözlerle eleştiren Erbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık desteğini duyurmuştu.

Kendi logosuyla girdiği ilk genel seçimde, genel toplamda 2,85 oy oranı yakalayan Yeniden Refah Partisi böylece Saadet Partisi'ni geride bıraktı. Saadet Partisi bir önceki seçimlerde yüzde 1,34 oy almıştı.

Fatih Erbakan, daha önce Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur ve Millet dahil olmak üzere hiçbir ittifaka katılmadan seçimlere tek başına gireceğini açıklamıştı.

Erbakan yaptığı "En başından beri söyledik, bizim derdimiz Milli Görüş zihniyetinin Türkiye’de iktidara gelmesi. Bu olmadıktan sonra, Milli Görüş’ün kırmızı çizgilerine riayet edilmeyecekse bizim herhangi bir ittifakın içerisinde yer almamızın hiçbir anlamı yok." demişti.

Ancak 20 Mart 2023 tarihinde Cumhur İttifakı'ndan partiye gelen ittifaka üyelik teklifini reddeden Fatih Erbakan, sadece dört gün sonra Cumhur İttifakına katılma kararı aldı.

Yeniden Refah Partisi'nin internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre Fatih Erbakan, 1 Ocak 1979 tarihinde doğdu ve Milli Görüş Lideri merhum Prof Dr. Necmettin Erbakan’ın 3. çocuğu.

Muhammed Ali Fatih Erbakan, ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda tamamladı. Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi’nde bitirdi.

Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü üstün başarıyla bütürdü.

Yüksek lisans için İngiltere’ye gitti, fakat annesi merhume Nermin Erbakan’ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kalmış ve lisans eğitimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon dalında doktora eğitimini alarak, DR. ünvanı almıştır.

Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisinin özellikle gençlik çalışmalarında aktif görevler aldı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın vefatı sonrası, adına kurduğu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürütmekte.

23 Kasım 2018 Cuma günü 99 Kurucular Kurulu üyesi ile birlikte Yeniden Refah Partisi'ni kurmuştur.