İngiltere Trans-Pasifik ticaret bloğu CPTPP'ye katıldı: Hükümet 'Brexit sonrası en büyük serbest ticaret anlaşması' diyor

Kaynak, Getty Images

31 Mart 2023, 12:09 +03 Güncelleme bir saat önce

İngiltere, yaklaşık iki yıl süren pazarlıkların ardından Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'nı (CPTPP) imzaladı. Böylece İngiltere serbest ticaret anlaşmasına dahil olan 12. ülke oldu. İngiltere yetkilileri, "Brexit sonrası en büyük serbest ticaret anlaşmasını imzaladıklarını" söylüyor.

2018 yılında kurulan bloğun üyeleri Avustralya, Brunei, Kanada, Japonya, Şili, Malezya, Meksika, Peru, Singapur, Vietnam ve Yeni Zelanda. Bu ülkelerin toplam nüfusu yaklaşık 500 milyon.

11 ülke, küresel Gayrisafi Milli Hasıla'nın yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.

İngiltere Başbakan Rishi Sunak, imzaladıkları anlaşmanın "Brexit sonrası özgürlüklerinin gerçek ekonomik faydalarını" gösterdiğini söyledi.

"İngiltere'nin standartlarından taviz vermeyeceğini" vurgulayan hükümet, CPTPP'ye dahil olmanın, ülkeye önemli ekonomik avantajlar sağlayacağı görüşünde. İngiltere ve ticaret bloğundaki diğer ülkeler arasında makine, otomobil, peynir, çikolata ve alkollü içkiler gibi ürünlerin ticaretinde uygulanan gümrük vergisi düşecek ve ihracat artacak.

Ancak hükümetin kendi hesaplamalarına göre girişim 10 yılda ülke ekonomisinin yüzde 1'den daha az katkı sağlayacak.

Kaynak, Getty Images

Hükümet için ekonomik tahminler yapan Bütçe Sorumluluğu Ofisi (OBR), daha önce İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) ülkenin ekonomik büyümesini uzun vadede yaklaşık yüzde 4 azaltacağını açıklamıştı.

CPTPP'ye gelecekte ABD, Çin ve Tayvan'ın da katılma olasılığı var.

Ancak CPTPP üyeliği, ABD Başkan Joe Biden'ın öncelikli planları arasında değil.

İngiltere'nin ABD'ye ihracatı, diğer CPTPP ülkelerinin toplam ihracatından iki kat daha fazla.