İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı

31 Mart 2023, 12:21 +03 Güncelleme 3 dakika önce

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına, saat 10:30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Polis, Zeytinburnu'ndaki binada incelemelerde bulunuyor.

Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi.

Saldırı sonrası polis olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan İYİ Parti İstanbul İl Sekreteri Alper Akdoğan, “Kurşun ana giriş kapısındaki kafeteryalar bölümünde koltuğa saplanmış” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'a gitti. Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak.

Akşener'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da gün içinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret edeceği açıklandı.

Kaynak, İYİ Parti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

İmamoğlu, "Faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajını iletti.