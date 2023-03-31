İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı: Akşener, Erdoğan'a hitaben 'Kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel' dedi

Kaynak, TWITTER

31 Mart 2023, 12:21 +03 Güncelleme 13 dakika önce

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına, saat 11:00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Polis, Zeytinburnu'ndaki binada incelemelerde bulunuyor.

Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi.

Saldırı sonrası polis olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır” denildi.

İstanbul'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce Twitter hesabından açıklama yaptı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi:

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan İYİ Parti İstanbul İl Sekreteri Alper Akdoğan ise “Kurşun ana giriş kapısındaki kafeteryalar bölümünde koltuğa saplanmış” diye konuştu.

Kaynak, İYİ Parti

Kılıçdaroğlu: Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır; böyle korkutamazsınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" dedi.

Akşener'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da gün içinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret edeceği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

İmamoğlu, "Faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajını iletti.