Meclis'te Başarır ve Türkkan hakkındaki fezlekeler için hazırlık komisyonu kuruldu: CHP, İYİ Parti ve HDP toplantıya katılmadı

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



11 Ocak 2023, 16:33 +03 Güncelleme 8 dakika önce

Kaynak, DHA

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekelerini görüşmek üzere toplandı.

CHP; HDP ve İYİ Parti’nin protesto ederek katılmadığı toplantıda, AKP ve MHP’li üyelerin kararı doğrultusunda, fezlekeleri görüşmek üzere beşer kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturuldu.

Muhalefet protesto etti, ittifak ortakları karar verdi

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın başkanlığında AKP ve MHP’li üyelerin katılımıyla toplandı.

Muhalefet partilerinden üyeler ise toplantıya katılmadı.

Çok sayıda dokunulmazlık dosyası komisyonda beklerken, iki milletvekilinin dosyasının öne çekilmesine tepki göstererek ilk önce AKP’nin “başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifi” konusunda görüşme talebini geri çeviren CHP ve İYİ Parti ile kapatma davasına tepki gösteren HDP’li üyeler toplantıyı protesto etti.

Toplantı başında kısa bir açıklama yapan Başkan Beyazıt, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere 5 kişilik hazırlık komisyonu kurulacağını söyledi.

Beyazıt, bir sonraki toplantıda da komisyon raporunun ele alınacağını bildirdi.

Toplantıda, AKP ve MHP’li üyelerin beşer üyeli ayrı ayrı iki hazırlık komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

İçtüzük gereği Hazırlık Komisyonu, hakkında fezleke düzenlenen Başarır ve Türkkan’dan savunmalarını isteyecek.

Komisyon en geç 1 ay içinde raporunu hazırlayarak üst komisyona sunacak. Bu rapor Karma Komisyon’da görüşülecek. Daha sonra Genel Kurul’da oylanacak.

Genel Kurul yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verirse iki milletvekiline yargı yolu açılacak.

Kaynak, Getty Images

CHP’den Başarır’a destek

Komisyon toplantısı öncesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başarır’ın da üyesi olduğu CHP’li karma komisyon üyeleriyle birlikte Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Özel, "İlgili komisyonun önündeki 1760 dosyanın içinde yok yok. Cezadan ceza beğen, iddiadan iddia beğen, suçtan suç beğen. Yerleşik uygulama gereği dönem sonu beklenirken bir siyasi mühendislikle saray aklı, iki dosyayı öne çekiyor ve Meclise, Türkiye'ye böyle bir gündem dayatıyor” dedi.

Karma Komisyon üyesi CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de, Başarır’ın “hakaret” suçlaması nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmasının istendiğine dikkat çekerek, “Böyle bir suçtan bir kimsenin dokunulmazlığının kaldırıldığını dünyada tek bir ülkede göremezsiniz, millet iradesine bu derece saygısızlık yapıldığını göremezsiniz” diye konuştu.

Ali Mahir Başarır ise hakkında yüz kızartıcı veya toplumu rahatsız edici bir iddia olmadığı için “başının dik olduğunu” söyledi:

"Korkmuyoruz. Bir adım, bir milim ne eğiliriz ne geri adım atarız. Kaldırsınlar. Kirli ellerin oylarıyla kaldırsınlar. Kaldırmazlarsa alçaktır, namerttirler. Biz, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunduk, hakkını yemedik. Biz 85 milyonun, Hazinenin parasını, rızkını bir avuç kirli müteahhitten koruduk savunduk.

"Bizim ne Mersin halkına ne Türkiye'ye verilmeyecek bir hesabımız yoktur. O yüzden bir adım bile geri adım atmıyorum. Korkmuyorum. Arkadaşlarımla beraber dimdik ayaktayım. Bir kez daha yineliyorum, dokunulmazlığımızı kaldırın, kaldırmazsanız alçaksınız."

Suçlamalar neler?

Dosyaları Hazırlık Komisyonu’na sevk edilen CHP’li Başarır hakkında, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve dört belediye personelinin yargılandığı davanın duruşması sırasında yaşanan olaylarla ilgili “duruşma hakimlerine alenen hakaret”, “adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla fezleke düzenlendi.