Adidas, Kanye West ile işbirliğini bitirdi

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25 Ekim 2022, 17:05 +03 Güncelleme bir saat önce

A﻿didas, şirket için "antisemitizmin ve herhangi bir nefret söyleminin" kabul edilir olmadığını açıklayarak rap şarkıcısı Kanye West'le bağlarını kesti.

A﻿didas, West'in Paris Moda Haftası'nda "White Lives Matter" (Beyazların Hayatı Değerlidir) tasarımlı tişörtünün ardından 2015 yılından bu yana devam ettirdikleri Yeezy markası işbirliğini gözden geçirmeye karar vermişti.

Günler sonra, ünlü rapçi Twitter hesabından antisemitist yorumlar paylaştı.

P﻿aylaşımın ardından Adidas, ürünlerin ivedilikle satıştan kaldırılacağını açıkladı.

Adidas daha önce West'le yapılan Yeezy marka işbirliğinin şirket tarihindeki en başarılılardan biri olduğunu söylemişti.

İ﻿şbirliğinin bozulması, Adidas'ın 2022'de yaklaşık 250 milyon dolarlık net kayıp yaşayacağı anlamına geliyor.

W﻿est daha önce Adidas'ı kendi tasarımlarını çalmakla itham etmişti ancak bu paylaşımını daha sonra sildi.

Adidas, BBC'ye yaptığı açıklamada West'in kendilerini tasarımlarını çalmakla suçlamasının ardından tekrar tekrar konuyu çözmek için çaba harcadıklarını, sonrasında ise Yeezy işbirliğini gözden geçirme kararı aldıklarını belirmişti.

Adidas'ın b﻿ugün yaptığı açıklamada, "Adidas antisemitizm ve herhangi başka nefret söylemine müsamaha göstermez. Ye'nin (Kanye West) yakın dönemdeki yorumları ve hareketleri kabul edilemezdi, nefret doluydu ve tehlikeliydi, firmanın çeşitlilikten yana ve kapsayıcı, karşılıklı saygı ve adalet değerlerine zarar veriyor" ifadeleri yer aldı.

A﻿çıklamanın ardından Adidas hisseleri yaklaşık yüzde 5 düştü.

West'in iş ortaklıkları son zamanlarda baskı altında.

JP Morgan Bankası, kıyafet firmaları Gap ve Balenciaga da Ekim ayında West'le ilişkilerine son verdiğini açıklamıştı.