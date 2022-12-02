Reuters’a konuşan kaynaklar: Esad Erdoğan’la görüşmek istemiyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, B﻿eşar Esad

2 Aralık 2022, 22:51 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Reuters ajansına konuşan kaynaklar, Suriye lideri Beşar Esad’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek istemediğini söyledi.

Son dönemde Orta Doğu ülkeleriyle ilişkileri onarma girişimlerinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta “Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük, dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız” demişti.

Esad’ın Erdoğan’la görüşmesine yönelik fikirlerine hakim üç kaynak Reuters’a verdikleri bilgide, Suriye liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelme teklifini reddettiğini aktardı.

Kaynaklardan ikisi Ankara’nın 3,6 milyon Suriyeli sığınmacının bir kısmını ülkelerine göndermek istediği bir dönemde, böylesi bir buluşmanın Türkiye’deki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini güçlendirebileceğini söyledi.

Bir kaynak “Neden Erdoğan’a bir zafer hediye edilsin ki? Seçimden önce yakınlaşma olmaz” dedi, Suriye’nin dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşme teklifini de reddettiğini belirtti.

Ajansın konuştuğu bir diplomat ise “Suriye somut bir adım olmadıkça böylesi bir görüşmeyi anlamsız buluyor ve talep edilen somut adım ise Türk askerlerinin ülkeden çekilmesi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir Suriye'yle ilişkileri geliştirmeye yönelik açıklamalar yapsa da buna Şam'dan bir karşılık gelmemişti.

Reuters'a bilgi veren bir Türk kaynak ise “Uzak olmayan bir gelecekte Erdoğan ile Esad görüşmesi gerçekleşebilir. Putin bunun için hazırlık yapıyor. Bu durum birden fazla cepheyle uğraşan Rusya’nın da işine yarar” dedi.

Türkiye bir yandan Suriye’yle ilişkileri tekrar yoluna koyma talebini dile getirirken diğer yandan Suriye’nin kuzeyine bir hava harekatı düzenliyor.