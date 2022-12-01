S﻿potify dünyada ve Türkiye'de 2022'nin en çok dinlenenlerini açıkladı

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D﻿ünyanın en büyük online müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, 2022 yılının en çok dinlenen şarkı ve şarkıcılarını açıkladı.

T﻿ürkiye'de bu yıl en fazla dinlenen şarkıcı, rapçi UZİ; en çok dinlenen şarkıysa KÖFN grubunun Bi' Tek Ben Anlarım şarkısı oldu.

D﻿ünya genelinde ise Porto Rikolu rapçi Bad Bunny ilk sırada yer aldı. Bad Bunny, üst üste 3 yıldır listenin başını çekiyor. Bu, 2008'den beri hizmet veren Spotify'da bir ilk.

K﻿üresel olarak en çok dinlenen şarkı ise İngiliz şarkıcı Harry Styles'ın As It Was şarkısı oldu.

2022 D﻿ünya ve Türkiye listeleri:

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U﻿Zİ

T﻿ürkiye'de en çok dinlenen şarkıcılar:

  • U﻿Zİ
  • Ç﻿akal
  • E﻿zhel
  • L﻿vbel C5
  • S﻿efo

T﻿ürkiye'de en çok dinlenen şarkılar:

  • K﻿ÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
  • U﻿Zİ - Arasan da
  • Ç﻿akal - İmdat
  • U﻿Zİ - Paparazzi
  • G﻿üneş - Suçlarımdan Biri

T﻿ürkiye'de en çok dinlenen gruplar ve şarkıları

  • D﻿uman - Dibine Kadar
  • D﻿olu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin - Gitme
  • Y﻿üzyüzeyken Konuşuruz - Dinle Beni Bi'
  • M﻿adrigal - Seni Dert Etmeler
  • P﻿inhani - Bilir O Beni

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B﻿ad Bunny

D﻿ünyada en çok dinlenen şarkıcılar:

  • B﻿ad Bunny
  • T﻿aylor Swift
  • T﻿he Weeknd
  • D﻿rake
  • E﻿d Sheeran

D﻿ünyada en çok dinlenen şarkılar:

  • H﻿arry Styles - As It Was
  • G﻿lass Animals - Heat Waves
  • The K﻿id LAROI, Justin Bieber - STAY
  • B﻿ad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito
  • B﻿ad Bunny - Titi me Pregunto

D﻿ünyada en çok dinlenen gruplar ve şarkıları:

  • BTS - Yet to Come
  • Imagine Dragons - Bones
  • Coldplay - Higher Power
  • Maroon 5 - Memories
  • Arctic Monkeys - Do I wanna Know?

Kaynak, Getty Images

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B﻿TS

S﻿potify, kullanıcılarıyla da 2022'de en çok dinledikleri şarkılar, şarkıcılar ve podcastleri özelleştirilmiş liste olarak paylaşıyor.

İ﻿sveç merkezli şirket 2008 yılında hizmete girmişti. Spotify'ın dünya genelinde 456 milyon kullanıcısı bulunuyor. 183 ülkedeki kullanıcılardan 195 milyonu 'premium' yani ücretli abone.

P﻿latformda 80 milyondan fazla şarkı ve 4,7 milyon podcast bulunuyor.

S﻿potify, Türkiye'de kaç kullanıcısı olduğuna dair bir veri paylaşmadı.