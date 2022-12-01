S﻿potify dünyada ve Türkiye'de 2022'nin en çok dinlenenlerini açıkladı

Kaynak, Getty Images

38 dakika önce

D﻿ünyanın en büyük online müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, 2022 yılının en çok dinlenen şarkı ve şarkıcılarını açıkladı.

T﻿ürkiye'de bu yıl en fazla dinlenen şarkıcı, rapçi UZİ; en çok dinlenen şarkıysa KÖFN grubunun Bi' Tek Ben Anlarım şarkısı oldu.

D﻿ünya genelinde ise Porto Rikolu rapçi Bad Bunny ilk sırada yer aldı. Bad Bunny, üst üste 3 yıldır listenin başını çekiyor. Bu, 2008'den beri hizmet veren Spotify'da bir ilk.

K﻿üresel olarak en çok dinlenen şarkı ise İngiliz şarkıcı Harry Styles'ın As It Was şarkısı oldu.

2022 D﻿ünya ve Türkiye listeleri:

Kaynak, FACEBOOK Fotoğraf altı yazısı, U﻿Zİ

T﻿ürkiye'de en çok dinlenen şarkıcılar:

U﻿Zİ

Ç﻿akal

E﻿zhel

L﻿vbel C5

S﻿efo

T﻿ürkiye'de en çok dinlenen şarkılar:

K﻿ÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım

U﻿Zİ - Arasan da

Ç﻿akal - İmdat

U﻿Zİ - Paparazzi

G﻿üneş - Suçlarımdan Biri

T﻿ürkiye'de en çok dinlenen gruplar ve şarkıları

D﻿uman - Dibine Kadar

D﻿olu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin - Gitme

Y﻿üzyüzeyken Konuşuruz - Dinle Beni Bi'

M﻿adrigal - Seni Dert Etmeler

P﻿inhani - Bilir O Beni

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, B﻿ad Bunny

D﻿ünyada en çok dinlenen şarkıcılar:

B﻿ad Bunny

T﻿aylor Swift

T﻿he Weeknd

D﻿rake

E﻿d Sheeran

D﻿ünyada en çok dinlenen şarkılar:

H﻿arry Styles - As It Was

G﻿lass Animals - Heat Waves

The K﻿id LAROI, Justin Bieber - STAY

B﻿ad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito

B﻿ad Bunny - Titi me Pregunto

D﻿ünyada en çok dinlenen gruplar ve şarkıları:

BTS - Yet to Come

Imagine Dragons - Bones

Coldplay - Higher Power

Maroon 5 - Memories

Arctic Monkeys - Do I wanna Know?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, B﻿TS

S﻿potify, kullanıcılarıyla da 2022'de en çok dinledikleri şarkılar, şarkıcılar ve podcastleri özelleştirilmiş liste olarak paylaşıyor.

İ﻿sveç merkezli şirket 2008 yılında hizmete girmişti. Spotify'ın dünya genelinde 456 milyon kullanıcısı bulunuyor. 183 ülkedeki kullanıcılardan 195 milyonu 'premium' yani ücretli abone.

P﻿latformda 80 milyondan fazla şarkı ve 4,7 milyon podcast bulunuyor.