Spotify dünyada ve Türkiye'de 2022'nin en çok dinlenenlerini açıkladı
Dünyanın en büyük online müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, 2022 yılının en çok dinlenen şarkı ve şarkıcılarını açıkladı.
Türkiye'de bu yıl en fazla dinlenen şarkıcı, rapçi UZİ; en çok dinlenen şarkıysa KÖFN grubunun Bi' Tek Ben Anlarım şarkısı oldu.
Dünya genelinde ise Porto Rikolu rapçi Bad Bunny ilk sırada yer aldı. Bad Bunny, üst üste 3 yıldır listenin başını çekiyor. Bu, 2008'den beri hizmet veren Spotify'da bir ilk.
Küresel olarak en çok dinlenen şarkı ise İngiliz şarkıcı Harry Styles'ın As It Was şarkısı oldu.
2022 Dünya ve Türkiye listeleri:
Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcılar:
- UZİ
- Çakal
- Ezhel
- Lvbel C5
- Sefo
Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar:
- KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
- UZİ - Arasan da
- Çakal - İmdat
- UZİ - Paparazzi
- Güneş - Suçlarımdan Biri
Türkiye'de en çok dinlenen gruplar ve şarkıları
- Duman - Dibine Kadar
- Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin - Gitme
- Yüzyüzeyken Konuşuruz - Dinle Beni Bi'
- Madrigal - Seni Dert Etmeler
- Pinhani - Bilir O Beni
Dünyada en çok dinlenen şarkıcılar:
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Ed Sheeran
Dünyada en çok dinlenen şarkılar:
- Harry Styles - As It Was
- Glass Animals - Heat Waves
- The Kid LAROI, Justin Bieber - STAY
- Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito
- Bad Bunny - Titi me Pregunto
Dünyada en çok dinlenen gruplar ve şarkıları:
- BTS - Yet to Come
- Imagine Dragons - Bones
- Coldplay - Higher Power
- Maroon 5 - Memories
- Arctic Monkeys - Do I wanna Know?
Spotify, kullanıcılarıyla da 2022'de en çok dinledikleri şarkılar, şarkıcılar ve podcastleri özelleştirilmiş liste olarak paylaşıyor.
İsveç merkezli şirket 2008 yılında hizmete girmişti. Spotify'ın dünya genelinde 456 milyon kullanıcısı bulunuyor. 183 ülkedeki kullanıcılardan 195 milyonu 'premium' yani ücretli abone.
Platformda 80 milyondan fazla şarkı ve 4,7 milyon podcast bulunuyor.
Spotify, Türkiye'de kaç kullanıcısı olduğuna dair bir veri paylaşmadı.