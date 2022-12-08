Dünya Kupası: İtalya’da kutlama yapan Faslılara aşırı sağcılar saldırdı: 13 gözaltı

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Övgü Pınar | Roma

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Dünya Kupası’nda Salı günü İspanya'yı yenerek çeyrek finale yükselen Fas’ın taraftarlarının İtalya’da yaptığı kutlamalar sırasında aşırı sağcı gruplar saldırı düzenledi. İtalya polisi, ‘’aşırı sağ örgüt militanı’’ olduğu belirtilen 13 kişiyi gözaltına aldı.

Fas taraftarları Salı akşamı birçok kentte kutlama yaparken Verona kentinde bir grup, kutlama yapan kişilere saldırdı.

Siyah giyimli, yüzleri maskeli grup sopalar ve zincirlerle Fas taraftarlarını hedef aldı.

Bir araca düzenlenen saldırıda, camın kırılması sonucu araçtaki bir kadın hafif şekilde yaralandı.

Olayın ardından, terör ve organize suçlar gibi özel operasyonlardan sorumlu polis birimi Digos 13 kişiyi gözaltına aldı. Polisin açıklamasına göre gözaltına alınan saldırganların kentteki aşırı sağ grupların militanları oldukları belirlendi.

İtalya’nın kuzeyindeki Verona, kentin takımı Hellas Verona’nın holiganlarının ırkçı ve aşırı sağcı eylemleriyle zaman zaman haberlere konu oluyor.

Hellas Verona fanatik grubunun liderliğini yapan Luca Castellini, neo-faşist Forza Nuova partisinde görevli. Castellini, 2019’da ırkçı sözleri nedeniyle Verona Bentegodi Stadyumu'ndan 11 yıllığına men edilmişti. 2020’de de Hitler çizimli bereler giyen Hellas Verona fanatikleri 2 yıl men cezası almıştı.

Matteo Salvini’ye tepki

İspanya galibiyeti sonrası bazı İtalyan kentlerinde Faslı taraftarların kutlamaları sırasında çevreye zarar verdikleri iddiası da tepkilere neden oldu.

Milano’da yapılan kutlamalarda taraftarların taşkınlık yaptığını gösteren görüntüleri aşırı sağcı Lig lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de sosyal medyada paylaştı.

Salvini, ‘’Fas İspanya’yı eliyor ve Milano’da böyle ‘’kutluyorlar’’… Sorumluların belirlenmesini ve tüm hasarı karşılamalarını umuyorum’’ dedi.

Öte yandan Salvini’ye, kutlamalara tepki gösterirken aşırı sağcı grupların Faslılara saldırmasına karşı ses çıkarmadığı için eleştiriler de geldi.