Kral Charles, Başbakan Truss'ın tavsiyesiyle Mısır'daki COP27 zirvesine katılmayacak

Kaynak, PA Media

13 dakika önce

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kralı 3. Charles, gelecek ay Mısır’da düzenlenecek COP27 İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılmayacak.

Sunday Times gazetesinde Başbakan Liz Truss’ın Kral Charles’a zirveye katılmamasını tavsiye ettiği yönünde bir haber yer almıştı.

Bu habere cevap veren Saray, söz konusu tavsiyenin Kral tarafından istenmesinin ardından Başbakan Truss tarafından verildiğini söyledi.

Açıklamada, “Karşılıklı dostluk ve saygı çerçevesinde Kral'ın zirveye katılmaması konusunda mutabık kalındı” ifadelerine yer verildi.

Kral, geçtiğimiz ay tahta çıkmasından önce, her yıl gerçekleştirilen konferansa katılacağını belirtmişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kasım 2021’de o zamanki hükümetin onayıyla, Prens Charles unvanı ile Kahire yönetimini ziyaret eden Kral, Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah Al-Sisi ile bir araya geldi.

Öte yandan zirve öncesinde bazı eleştiriler de var. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır'ın çevreci grupların çalışmalarını ciddi biçimde kısıtladığını söyledi. Kahire'deki yetkililer ise bu raporun "yanıltıcı" olduğunu savundu.

Daha önce pek çok kez çevre sorunlarına karşı kararlılığını gösteren Kral, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için kampanyalarda da yer aldı.

Kral, geçtiğimiz yıl İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 töreninin açılış töreninde de bir konuşma yaptı. Hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth de törende video mesaj yayımladı.

Muhafazakar Milletvekili Tobias Ellwood, "sağduyunun hakim olacağını" ve Kral'ın Mısır'a gitmesine izin verileceğini umduğunu söyledi.