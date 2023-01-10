Brezilya’da Kongre baskınını protesto için demokrasi yanlısı gösteriler düzenlendi, eyalet valileri Lula'ya destek verdi

10 Ocak 2023, 13:08 +03 Güncelleme 9 dakika önce

Katy Watson, São Paulo | Yaroslav Lukov, Londra

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Brezilya’da eski devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçilerinin Kongre’yi basmasını protesto için on binlerce kişinin katılımıyla demokrasi yanlısı gösteriler düzenlendi. Ülkenin 27 valisi de Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'ya destek verdiklerini açıkladı.

Ülkenin en büyük kenti São Paulo’da düzenlenen gösteride Bolsonaro’nun tutuklanmasını talep eden sloganlar atıldı.

Lula’nın yemin ederek göreve başlamasından bir hafta sonra, Pazar günü çok sayıda Bolsonaro destekçisi Kongre, Başkanlık Ofisi ve Yüksek Mahkeme binasını basmıştı.

77 yaşındaki yeni lider, “terörist eylemler” olarak nitelediği baskının sorumlularının cezalandırılacağını söyledi.

67 yaşındaki Bolsonaro ise kaybettiği seçimin ardından yenilgiyi kabul etmemiş, devir teslim töreninde yer almamak için ABD’ye gitmiş ve dün karın ağrısıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Fotoğraf altı yazısı, Marina Rodrigues Carmona benzer isyanlardan endişe ediyor

BBC’nin São Paulo’daki muhabiri Katy Watson, dün kentte düzenlenen demokrasi yanlısı gösteriye katılımın etkileyici bir kitlesellikte olduğunu söylüyor.

Ülkenin en meşhur caddesi Paulista Bulvarı’nın bir kısmı yürüyüş için kapatıldı. Bulvarı dolduran çok sayıda kişi dans etti, marşlar ve şarkılar söyledi.

Pek çoğu Lula’nın İşçi Partisi’nin rengi olan kırmızı giyinmişti.

Bazıları “Darbe çağrıcılarına af yok” pankartları açtı.

Gösterilere katılan ve sadece adını paylaşmak isteyen Gabriel, “Brasilia’da olanlara katılmıyorum. Bu bir kabustu. Demokrasilerde gücün demokrasiyi yok etmek için kullanılmasına inananlara katılmıyorum” dedi:

“Dünyaya ve ülkemize göstermek istiyorum ki, seçim sonuçlarının geçerli olmadığına inananların sayısı binlerce olsa da hükümetimize ve demokrasimize güvenenlerin sayısı çok daha fazla.”

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Porto Alegre’deki yürüyüşten bir kare

Bir diğer gösterici Marina Rodrigues Carmona ise “Kutuplaşma büyük bir sorun” dedi ve ekledi:

“Herkesin kendi fikirleri var ve iki taraf arasında pek bir diyalog yok.”

Pazar günü Brasilia’da yaşananlardan sonra Lula olağanüstü hal ilan etti.

Pazartesi günü ağır teçhizatlı polis birlikleri, Brasilia’da Bolsonaro destekçilerinin kurduğu kamplardan birini dağıttı.

Bu kamplar Genelkurmay Başkanlığı ve kışlaların önüne kurulmuş, Bolsonaro destekçileri orduyu darbeye davet etmiş, polis birlikleri bu kişileri dağıtmaya çalışsa da şiddetli bir direnişle karşılaşmaları nedeniyle geri çekilmişti.

Bolsonaro Pazar günkü şiddet olaylarından altı saat sonra bir Twitter paylaşımıyla bunu kınamış ve destekçilerini kışkırttığı suçlamalarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, Brasilia Valisi Ibaneis Rocha’yı görevinden 90 günlüğüne uzaklaştırdı.

Adalet Bakanı Alexandre de Moraes, Rocha’nın gerekli önlemleri almadığını ve baskının ardından “üzücü derece sessiz kaldığını” söyledi.

Brezilya medyasında yer alan bazı videolarda, bazı polislerin baskın sırasında güldüğü veya Bolsonaro destekçileriyle fotoğraf çektirdiği görülüyor.

Kongre binasına verilen hasar

Kaynak, Google, Reuters

Pek çok ülkenin lideri de Brezilya’da yaşananları kınadı.

Bazıları yaşananları, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak 2021’de, ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin ettiği gün Kongre’yi basmasına benzetti.

Biden, “ABD Brezilya demokrasisine koşulsuz destek vermeye devam edecek” dedi.