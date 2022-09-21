UEFA, Rusya'nın EURO 2024'ten men edildiğini duyurdu

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44 dakika önce

UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) men edildiğini duyurdu.

UEFA İrca Kurulu'nun Salı günü Hırvatistan'ın Hvar Adası'nda yaptığı toplantıda EURO 2024'ün yol haritası ve eleme kuralarına ilişkin bazı kararlar alındı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali nedeniyle, UEFA İcra Kurulu'nun 28 Şubat'ta Rusya takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesine yönelik aldığı kararın 15 Temmuz'da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onaylandığı hatırlatıldı. Rusya'nın bu karar doğrultusunda eleme kuralarına katılamayacağı belirtildi.

EURO 2024'e Almanya ev sahipliği yapacak. Ev sahibi ülkenin milli takımı da eleme kuralarında yer almayacak, turnuvaya doğrudan katılacak.

Eleme kuraları 9 Ekim'de Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek; elemelere 53 ülke katılacak.

Kuralarda yer alacak olan 10 gruptan 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri finallere kalacak.