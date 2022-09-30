Rusya, Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin resmen ilhakını açıkladı ve buraları Rusya Federasyonu'nun dört yeni bölgesi olarak ilan etti.

Bu bölgelere Moskova'nın atadığı temsilcilerin de katıldığı imza töreninde Putin, dört bölgenin Rusya'ya katılmasını "milyonlarca insanın kararı" olarak niteledi.

Ukrayna'nın doğusu ve güneyinde Rusya'nın işgal ettiği bu bölgelerde geçen hafta yapılan tartışmalı referandumlarda Rusya'ya katılma yönünde oy kullanılmıştı.

Ukrayna ve Batılı müttefikleri, bu referandumları "düzmece" olarak nitelemiş ve Rusya'nın ilhak kararını tanımayacaklarını açıklamıştı.

Putin, dört bölgede yaşayan insanların kararlarını verdiklerini belirterek, "Sonuçlar belli" dedi ve bunun "en doğal hakları" olduğunu söyledi; Federal Meclis'in Rusya Federasyonu'nun dört yeni bölgesini destekleyeceğinden emin olduğunu ekledi.

Rusya'nın geçmiş kuşaklarının bu topraklar için savaş verdiğini savunan Putin, Kiev ve Batı'daki herkesin, bu bölgelerde yaşayanların sonsuza dek Rus vatandaşı olacaklarını duymalarını istediğini, Kiev'deki yetkililerin "ortaya konan bu iradeye saygı duymaları gerektiğini" söyledi.

Putin, "halka güvenli bir yaşam sunmak için" Rusya'nın topraklarını tüm gücüyle koruyacağı, yıkılan köy ve kasabaları, altyapıyı, sağlık ve eğitimi yeniden inşa edeceği sözü verdi.

Rusya lideri, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından bu yana Batı'nın Rusya'ya diz çöktürmeye çalıştığı iddialarını tekrarladı.