İşçi Partisi, İngiltere'yi 'yeşil bir süpergüç' yapma stratejisini açıkladı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İşçi Partisi Lideri Keir Starmer

36 dakika önce

İ﻿ngiltere'de son 50 yılın en büyük vergi kesintilerinin açıklanmasının ardından İngiliz sterlini Amerikan doları karşısında rekor seviyelere geriledi. İşçi Partisi, buna karşılık olarak yeni bir 'yeşil kalkınma stratejisi' açıkladı.

İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, stratejiyi partisinin yıllık konferansından hemen önce açıkladı.

Söz konusu strateji, 2030 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisi üretiminde ciddi bir artırma vasıtasıyla İngiltere'yi bağımsız bir yeşil "süpergüç" konumuna getirmeyi ve bu sayede ekonomik büyüme sağlamayı hedefliyor.

Yenilenebilir enerjiyi merkezine alan böyle bir planın aynı zamanda insanların enerji faturalarını temelli olarak düşüreceği aktarılıyor.

S﻿tarmer, İngiltere'de yeni bir sanayileşme akımıyla karada üretilen rüzgar enerjisini iki katına, güneş enerjisini üç katına ve denizde üretilen rüzgar enerjisini dört katına çıkarmayı taahhüt etti.

B﻿öylece 2030 yılına kadar sıfır karbon ve kendi kendine yeten bir elektrik sistemi yaratacağını söyledi.

S﻿tarmer, bu plan sayesinde 500 bine yakın yeni iş imkanının sağlanacağını ve İngiltere'nin sıfır karbon emisyonu bir enerji sistemine sahip ilk ülke konumuna geleceğini vurguladı.

İ﻿şçi Partisi lideri enerji faturalarının da bu sayede "temelli olarak", yılda yüzlerce sterlin değerinde azalacağını aktardı.

İngiltere'nin Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi "diktatörlerin" kontrolünden kurtaracağını belirtti.

B﻿BC'ye konuşan Starmer, "2030 yılına kadar uygulamaya koymak istediğimiz temiz enerji planımız sayesinde İngiliz halkının enerji faturalarından 93 milyar sterlin düşecek. Aynı zamanda ülkenin Putin ve yandaşları karşısında savunmasızlığı da sonlanacak" dedi.

S﻿tarmer, bunun "zor" bir hedef olduğunu ancak "kesinlikle mümkün olduğunu" söyledi.

U﻿luslararası gündem konularının en başında iklim krizi

Geçen hafta Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng tarafından açıklanan ve bir neslin gördüğü en kapsamlı vergi indirimi politikasına tepkiler giderek büyüyor.

B﻿aşbakan Liz Truss'ın gelir dağılımı adaletini değil büyümeyi önceleyeceğini savunduğu politika, başta İşçi Partisi olmak üzere muhalefet partileri tarafından zenginleri ödüllendirmek ve düşük gelir gruplarının enflasyon karşısındaki sıkıntılarına çare olmamakla suçlanıyor.

S﻿tarmer ise kendi planının ülkede öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken iklim krizi, yaşam pahalılığı ve ekonomi faktörlerini birlikte ele alarak çözdüğünü savunuyor.

Kaynak, Getty Images

Y﻿eşil ekonomi planının yanı sıra Starmer, iktidara gelmesi durumunda yıllık 150 bin sterlinin üzerinde kazananlara uygulanması planlanan yüzde 45'lik vergi kesintisini iptal edeceğini belirtti.