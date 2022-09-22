M﻿ahsa Amini'nin babası: 'Kızımı görmek istedim, bırakmadılar'

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16 dakika önce

G﻿özaltına alındıktan sonra ölmesiyle İran'da protesto dalgasına yol açan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin babası, yetkilileri yalan söylemekle suçladı.

E﻿mcet Amini, BBC Farsça Servisi'ne yaptığı açıklamada, kızının otopsi raporunu görmesine izin verilmediğini ve önceden herhangi bir sağlık sorunu olmadığnı belirtti.

Amini, görgü tanıklarının kızının polis gözetiminde dövüldüğünü anlattığını söyledi. Ancak İran makamları bunu reddediyor.

Ü﻿lkenin kuzeybatısındaki Sakkız'dan gelen Kürt genç kız, Tahran'daki bir hastanede üç gün komada kaldıktan sonra geçen Cuma hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınışı

İ﻿ran makamları Amini'nin kötü muameleye uğramadığını, ülkedeki kıyafet uygulamasını denetleyen ahlak polisi tarafından gözetim altına alındıktan sonra "ani kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğini" ileri sürüyor.

A﻿ncak Emcet Amini, gözaltına alındığı sırada yanında bulunan 17 yaşındaki erkek kardeşi Kiaraş'ın, ablasının dövüldüğünü anlattığını ifade etti.

A﻿mini "Oğlum onunlaydı. Bazı görgü tanıkları oğluma, ablasının polis minibüsünde ve karakolda dövüldüğünü söyledi" dedi.

B﻿aba Amini "Oğlum, kızımı gözaltına almamaları için yalvardı ama o da dayak yedi, giysileri parçalandı. Güvenlik güçlerinin üzerindeki vücut kameralarının görüntülerini göstermelerini istedim ama kameraların pilinin bittiğini söylediler" diye devam etti.

İ﻿ran makamları, Mahsa Amini'nin gözaltına alındığı sırada kurallara uymayan kıyafetler giydiğini ileri sürüyor. Ancak babası, kızının daima uzun bir pardesü giydiğini aktardı.

'Doktorlar görmeme engel oldu'

E﻿mcet Amini ayrıca sağlık çalışanlarının, ölümünden sonra kızının cansız bedenini görmesini engellediğini anlattı.

"﻿Kızımı görmek istedim ama beni içeri almadılar" diyen baba, otopsi raporunu görmek istediğinde de doktorun kendisine "Ne istersem onu yazarım, seni ilgilendirmiyor" yanıtını verdiğini belirtti.

A﻿mini, aileye otopsiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmediğini, cansız bedenini kefenlenmiş halde, tespit için sadece yüzüyle ayaklarını görebildiğini aktardı.

"﻿Ayaklarında yara izleri vardı" diyen Emcet Amini, "Doktorlardan ayaklarına bakmalarını istedim, bana yaranın nedenine bakacaklarını söylediler ama hiç aramadılar" ifadelerini kullandı.

E﻿mcet Amini "Beni görmezden geldiler, şimdi de yalan söylüyorlar" diye konuştu.

T﻿ahran Adli Tıp Turumu'nun Genel Müdürü Mehdi Faruzeş, daha önce yaptığı açıklamada "Başta ve yüzde yara izi yok, göz kenarlarında yara izi ya da kafatasında çatlak yok" demişti.

Y﻿etkililer ayrıca, bir iç yaralanma emaresi de görülmediğini savundu.

S﻿ağlık sorunu iddiaları

Emcet Amini, kızının sağlık sorunları olduğu ve bunun ölümüne yol açmış olabileceği iddialarını da reddetti.

F﻿aruzeş, Mahsa Amini'nin sekiz yaşında beyin ameliyatı geçirdiğini iddia etmişti.

B﻿aba Amini ise "Yalan söylüyorlar. 22 yıllık ömründe birkaç soğuk algınlığı hariç hastaneye gitmedi. Hiçbir hastalığı yoktu, hiç ameliyat geçirmedi" dedi.

BBC, Mahsa Amini'nin iki sınıf arkadaşıyla görüşmüş ve onlar da arkadaşlarının hastaneye gitmediğini aktarmıştı. Baba Amini, kızının başka hastalıkları olduğunu ve çalıştığı dükkanda sık sık bayıldığı iddialarının da "yalan" olduğunu belirtti.

'﻿Doktor olmak istiyordu'

Ailesine göre Mahsa Amini, gelecek hafta üniversite öğrenimine başlayacaktı ve Tahran gezisi, okul başlamadan önceki son tatiliydi.