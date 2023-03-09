Türk takımları Avrupa’da çeyrek final için avantaj peşinde

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bir saat önce

Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ile Konferans Ligi’nde yer alan Başakşehir ve Sivasspor, son 16 turu ilk maçlarına çıkıyor.

Fenerbahçe, İspanya La Liga takımlarından Sevilla ile; Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent ile; Sivasspor ise İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile oynayacak.

Çeyrek final bileti için avantaj elde etmek isteyen üç Türk takımı da rakipleriyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe maziyi hatırlamak istiyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kupasını toplamda altı kez müzesine götüren İspanya takımı Sevilla ile oynayacak. Eski adıyla UEFA Kupası da dahil olmak üzere Avrupa Ligi’ne toplamda 27 sezon katılan Sevilla, kupayı en çok kazanan takım rekorunu da elinde tutuyor.

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán’da oynanacak maç saat 23.00’te başlayacak. Maçta Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

Sevilla, Fenerbahçe için tanıdık bir rakip. İki takım 2007-08 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelmiş ve turu atlayan taraf penaltı atışları sonunda Fenerbahçe olmuştu.

Sarı lacivertli taraftarlarsa benzer başarının tekrar edilmesini umuyor. Kulüp ise sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda buna atıfta bulundu.

“Milyonlar arkanda, aynı ruhla, saldır Kanarya” ifadeleriyle paylaşılan görselde, 2007-08 sezonu kadrosundaki futbolcular ile bugünkü takım oyuncuları ve teknik direktör Jorge Jesus yer aldı.

Jesus, dün İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında, kariyerinde turnuvadaki üçüncü finalini oynamak istediğini söyledi.

‘Üçüncü kez finalin hayalini kuruyorum’

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

İspanyol takımı oynadığı La Liga’da iyi günler geçirmese de, Avrupa Ligi denildiğinde akla ilk gelen takımlardan.

Kulüp, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında çıktığı altı final karşılaşmasını da kazandı.

Ligde oynadığı 24 maçta sadece 25 puan toplayabilen Sevilla, düşme potasının sadece bir sıra üzerinde yer alıyor.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, kötü gidişat karşısında üzerindeki baskıya aldırmadığını söyledi.

Sampaoli, dün yaptığı basın toplantısında “Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Birçok maç kazanmak zorunda kaldığım zamankiyle aynıyım. Gerçekte ne olduğumu ve ne için yarıştığımı çok iyi biliyorum. Kulübün başarılı olmasına katkıda bulunmak istiyorum” dedi.

Fenerbahçe kadrosundaki tek eksik sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Luas Peres. İsimleri UEFA'ya bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.

Sevilla’da ise sezon başında Galatasaray’dan transfer edilen Marcao ile birlikte Karim Rekik ve Löic Bade sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

'Ülke puanına katkı vermek en büyük amacımız'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Gent ekibine konuk olacak.

Gent Stadyumu’nda oynanacak maç 23.00’te başlayacak. Maçın hakemi ise Estonya Futbol Federasyonu’ndan Kristo Tohver.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin ana hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, çeyrek finale kalmak istediklerini söyledi.

Maç öncesinde konuşan Belözoğlu, “Türkiye'nin futboldaki puan ortalamasını yükseltmek ve puanına katkı vermek de en büyük amacımız” dedi.

Çalımbay, Sivas’a avantajla dönmek istiyor

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fiorentina ile karşılaşacak.

Stadio Artemio Franchi’de TSİ 23.00’te başlayacak maçta Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak.

Daha önce Başakşehir grup aşamalarındaki rakibi olan İtalya temsilcisi Fiorentina, play-off turunda Hollanda ekibi Twente’yi elemişti.

Maç öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Dikkatli bir şekilde oynayıp buradan istediğimiz bir avantajla dönmek istiyoruz. Bunu yapacak güçte bir takımız. Takımıma güveniyorum” dedi.