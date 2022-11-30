Lecanemab: Alzheimer'ın beyindeki tahribatını yavaşlatan ilk ilaç

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30 Kasım 2022, 12:15 +03 Güncelleme bir saat önce

Amerikan Biogen ve Japon Eisai biyoteknoloji şirketleri tarafından geliştirilen Lecanemab adlı Alzheimer ilacının, hastalığın beyni tahrip etme sürecini yavaşlattığı açıklandı. Bilim insanları bilişsel zayıflamayı yavaşlatan bu ilk ilacın, demansın en yaygın formu olan Alzheimer’ın tedavisinde bir dönüm noktası olabileceğini söylüyor.

Biogen ve Eisai, 1800 hastayla yapılan klinik denemelerin sonuçlarını ana hatlarıyla Eylül’de açıklamıştı. Dün de bilim çevrelerinin merakla beklediği tüm veriler yayımlandı.

Bilim dergisi New England of Journal of Medicine’da yayımlanan verilere göre Lecanemab, 18 aylık bir süre içinde Alzheimer hastalarında zihinsel becerilerdeki zayıflamayı yüzde 27 oranında yavaşlatıyor. Bilim insanlarına göre bu mütevazı ama önemli bir sonuç.

Lecanemab, Alzheimer hastalarının beyninde oluşan “beta amiloid” adlı yapışkan maddeyi hedef alıyor. Amiloid, beyinde nöronlar arasında biriken bir protein. Bu proteinler, beyinde plakalar oluşturuyor.

Lecanemab, hastalığın ilk aşamalarında etkili oluyor. Bu nedenle, hastalığı erken aşamada teşhis edecek devrim niteliğinde bir buluş olmaması halinde, birçok kişinin bu ilaçtan faydalanamayacağı belirtiliyor.

Prof. Hardy: 'Tarihi bir sonuç

Ancak Lecanemab’ın sonuçları, hastalığın tedavisinde yeni bir dönemin mümkün olduğunu göstermesi nedeniyle bilim dünyasında heyecanla karşılandı.

Alzheimer araştırmalarına destek sağlayan Alzheimer's Research UK adlı yardım kuruluşu, bulguları “çok önemli” diye niteledi.

30 yıl önce Alzheimer tedavisinde amiloidlerin hedef alınmasına yönelik çalışmalar yapan bilim insanlarından Prof. John Hardy ise sonuçların “tarihi” nitelikte olduğunu belirterek “Alzheimer tedavisinin başladığına tanık olacağımız konusunda iyimserim” dedi.

Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Tara Spires-Jones da “Uzun bir zamandır başarısızlık oranımızın yüzde yüz olması nedeniyle bu sonuçlar çok önemli” diye konuştu.

Halihazırda Alzheimer hastalarına semptomlarla başa çıkabilmeleri için başka ilaçlar veriliyor. Ama bu ilaçlardan hiçbiri hastalığın seyrini değiştirmiyor.