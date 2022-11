Lecanemab: Alzheimer'ın beyindeki tahribatını yavaşlatan ilk ilaç

Bilim dergisi New England of Journal of Medicine’da yayımlanan verilere göre Lecanemab, 18 aylık bir süre içinde Alzheimer hastalarında zihinsel becerilerdeki zayıflamayı yüzde 27 oranında yavaşlatıyor. Bilim insanlarına göre bu mütevazı ama önemli bir sonuç.