İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da üç Filistinliyi öldürdü

27 dakika önce

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu güvenlik güçlerinin eyleminden övgüyle söz etti ve “Bizi saldırmaya çalışanlara karşı her yerde ve her an mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.