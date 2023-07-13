Torba Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi kabul edildi: Ek MTV iki taksitte ödenebilecek, emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacak

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara

26 dakika önce

Temmuz ayı itibarıyla en düşük memur aylığını 22 bin 17 liraya çıkaran, emekli maaşlarını yüzde 25 oranında artıran, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin zararlarının telafisi gerekçesiyle ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) getiren torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Teklifin, Emekli Sandığı emeklilerine yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam yapılmasını ve ek MTV içeren ilk 7 maddesi kabul edildi.

Teklifin kabul edilen ilk maddesine göre depremlerin zararlarının telafisi için bir kereye özgü 2023 yılında ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak.

Buna göre yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte, kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak.

Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak ve iki eşit taksitte ödenebilecek. Ek MTV’nin ilk taksidi, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

Teklifin Temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti Ağustos ayı sonuna kadar ödenecek, ikinci taksidinin ise Kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek. Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den muaf olacak.

Emekli sandığı emeklilerine yüzde 25 zam

Teklifle Emekli Sandığı’ndan emekli olanların zam oranı da belli oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, emekliye de “seyyanen zam” önerisine karşın, Emekli Sandığı emeklileri için artış oranı yüzde 25’le sınırlı kaldı.

Bu hüküm, Temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kabul edilen bir başka maddeyle de, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle “genel hayata etkili afet bölgesi” olarak kabul edilen yerlerde inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği başvurusunun yapılacağına dair duyuru, bulunulan yerdeki mülki idare amirliğince ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Duyuruda, ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde mahallinde mülki idare amirliklerine veya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca belirlenen başvuru merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gerektiğinde başvurular için en fazla 1 ay ek süre verebilecek. Başvuru sonuçları, mahallinde mülki idare amirliğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinde ve e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek.

Ayrıca depremlerde binaları zarar görenler için devletin konut kredisi açma ve bina yapma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilmesi, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bazı kısıtlayıcı hükümlerden de muafiyet sağlanacak.

Uluslararası kuruluşlardan sağlanacak dış kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler her türlü vergi, resim, katılma payı, ücret ve harçtan muaf olacak.

Yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin, gönderilecek okulun durumuna göre yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi, yabancı devlet harp okullarında okutulan bir öğrenciye ayrılacak bütçe ile daha fazla öğrencinin kısmi süreli olarak yabancı devlet harp okullarına gönderilebilmesi, ayrıca eğitim süreleri bakımından denk olmayan ve öğrenci gönderilemeyen bazı ülkelerin harp okullarına da askeri öğrenci gönderilebilmesi düzenlendi.