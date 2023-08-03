IŞİD, örgütün liderinin öldürüldüğünü doğruladı
IŞİD, örgütün lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin öldüğünü doğruladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Nisan'da El Kureyşi'nin Türk istihbarat güçleri tarafından öldürüldüğünü söylemişti.
Erdoğan, “MİT DAEŞ’in sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatımızın dün Suriye'de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi" demişti.
IŞİD sözcüsü, örgütle bağlantılı Telegram kanallarında yayımlanan ses kaydında, Kureyşi'nin İdlib'de Hayat Tahrir El-Şam örgütüyle "doğrudan çatışmalarda öldüğünü" söyledi.
Sözcü, El Kureyşi'nin tam olarak ne zaman öldürüldüğü hakkında ayrıntı vermedi ve öldürülen liderin yerine Ebu Hafs El Haşimi El Kureyşi'nin geldiğini belirtti.