İttifaklarda genişleme ve ortak liste mesaisi: Dört Parti CHP listesinden seçime girecek, AKP, DSP’yi saflarına kattı

Kaynak, DHA

53 dakika önce

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimine iki gün kala Cumhur İttifakı, DSP ile genişlerken, Millet İttifakı bloğunda, 4 siyasi parti CHP listelerinden seçime girme kararı aldı.

DSP, AKP listelerinden milletvekili adayı gösterme koşuluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldı.

Millet İttifakı cephesinde ise DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden seçime girecek.

Cumhur İttifakı’nda genişleme trafiği yaşandı. AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığındaki heyet sabah saatlerinde DSP Genel Merkezi’ne giderek, Genel Başkan Önder Aksakal ile görüştü.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Yıldırım, DSP ile “birlikte yol yürüyebileceklerini düşündüklerini” için seçimlerde işbirliği ve Cumhur İttifakı’na destek teklifi götürme kararı aldıklarını söyledi.

Aksakal da “DSP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması, devlet düzeninde istikranın bozulmaması için elinden geleni yapacaktır” sözleriyle teklife olumlu baktıkları mesajını verdi.

Yaklaşık bir aydır AKP ile temasta olduğu belirtilen Aksakal, hızla partisinin yetkili organı olan Başkanlık Kurulu’nu topladı ve Cumhur İttifakı’na katılım konusunda yetki aldı.

Aksakal, AKP listelerinden aday gösterilecek

Aksakal, saat 16.00’da ise beraberindeki heyetle AKP Genel Merkezi’ne giderek, kararlarını bildirdi. Görüşme sonrasında gazetecilere AKP Genel Merkezi önünde açıklama yapan Aksakal, partisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek kararı aldığını açıkladı.

Aksakal, DSP’nin önümüzdeki dönem parlamentoda olacağını ve AKP listelerinden aday göstereceklerini söyledi.

Kaynak, DHA

BBC Türkçe’ye konuşan Aksakal, kendisinin AKP listelerinden aday gösterileceğini doğrularken, toplamda kaç ismin aday gösterileceği konusunda bilgi vermedi.

Partisinin vatansever, milliyetçi, emekten yana bir parti olduğunu belirten Aksakal, “DSP, emperyalizme karşı durmak için kurgulanmış bir partidir. Emperyalizmin bir numaralı temsilcisi Amerika neredeyse DSP’de karşı tarafında duruyor” görüşünü dile getirdi.

Eski DSP’li bakan ve milletvekillerinden Kılıçdaroğlu’na destek

AKP ile DSP arasında görüşme trafiği sürerken, geçmişte DSP’de siyaset yapan 74 eski bakan ve milletvekili CHP lideri ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı yaptı.

Alınan kararı 21. Dönem DSP Samsun Milletvekili Tarık Cengiz kamuoyuna duyurdu:

“ Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu’na desteğimizi bir kez daha buradan haykırıyoruz. Bugün görüyoruz ki; DSP’nin şu anki yönetimi birkaç sandalye uğruna pazarlıklar yapmaktadır. Bu biz demokratik solcuları, Bülent Ecevit sevdalılarını bizim gibi Bülent Ecevit’e gönül veren, onunla yol yürüyen bütün arkadaşlarımızı derinden yaralamaktadır ama şuna inanıyoruz ki gerçek Ecevit’in yolunda yürüyenler bu seçimlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini sonuna kadar vereceklerdir.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İste, "Ben hep olduğum yerdeyim" dedi.

İste'nin istifa kararı, DSP'nin 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ı destekleme ve seçimlere de AKP listelerinden girme kararının ardından geldi.

Erdoğan’ın görüştüğü Destici: Ayrı listemizle seçime gidiyoruz

Kaynak, Getty Images

AKP Genel Merkezi’nde DSP ile görüşme trafiği yürütülürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ittifak içinde yer Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti.

Destici, ortak listede anlaşılamaması nedeniyle Cumhur İttifakı içinde kendi listeleriyle seçime girme kararı almıştı. Yeni seçim yasası küçük partilerin milletvekili çıkarmasını zorlaştırdığı için AKP’nin mümkün olan “en kapsamlı ortak liste” ile seçime gitmek istediği biliniyor.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Destici, kendi listeleriyle seçime girme konusundaki kararlarında değişiklik olmadığını bildirdi:

“4 partimizin oyu 47-48, bununla Meclis'in yüzde 55-60'ını çıkarabiliriz diye bu düşüncemi daha önce de paylaşmıştım. Ben bu düşüncedeydim ama MHP listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı. DSP de biliyorsunuz Cumhur İttifakı'na dahil oldu. DSP, Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden bir tanesi... Biz bundan sonrasında ne yapabiliriz, Yeniden Refah Partisi var biz varız AK Parti var, bununla ilgili düşüncelerimi, fikirlerimi paylaştım. Fatih Erbakan ile de görüşeceğiz. Son duruma göre hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz. . BBP olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak seçmenimizin karşısına çıkmış olacağız."

CHP ve İYİ Parti kendi ismiyle, 4 parti CHP çatısı altında seçime girecek

Millet İttifakı cephesinde, “ortak liste” konusunda yürütülen görüşmelerde de uzlaşmaya varıldı. Bu çerçevede ittifak içinde yer alan DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden milletvekili adaylarını gösterecek.

Alınan bu karar doğrultusunda, siyasi partilerin temsilcileri daha önce 6 siyasi partinin isminin yer aldığı ittifak protokolünde yapılan değişikliği Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 5 siyasi partinin ortak liste konusunda anlaştığını belirtti:

“Millet İttifakı’nda Meclis seçimleri için beş siyasi parti ortak listede anlaştı. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti seçimlere CHP listelerinden girecek. Daha önce Millet İttifakı olarak protokolü sunmuştuk. Bugün seçim ittifakına ek bir protokol sunduk. CHP ve İYİ Parti kendi logolarıyla seçime katılacak. Diğer 4 parti CHP listelerinden seçime girecek.”

Kaynak, Getty Images

CHP-İYİ Parti’nin uzlaştığı iller 15’e yükseldi

Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasında yürütülen görüşmelerde bazı illerde “ortak liste” ile seçime girilmesi konusunda da ilerleme sağlandı. İki partinin daha önce 10 ilde uzlaşma sağladığı kamuoyuna yansımıştı.

Edinilen bilgiye göre yürütülen görüşme trafiği sonrasında aralarında Amasya, Tunceli, Bingöl, Çorum, Adıyaman, Yozgat, Gümüşhane, Aksaray, Van, Bitlis, Van, Bayburt’un da aralarında olduğu 15 ilde işbirliği yapılmasında anlaşıldı.

Uzlaşma sağlanan illerde, kamuoyu anketlerine de bakılarak güçlü olan yerlerde o partinin listesiyle seçime girilecek. Buna göre örneğin Çorum’da CHP listelerinden seçime girilecek ve ilk sıradaki aday da bu partiden gösterilecek, ikinci sırada ise İYİ Parti’nin adayı yer alacak. Bu ilde İYİ Parti ayrıca liste çıkarmayacak.