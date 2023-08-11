Rusya, 47 yıl sonra Ay'ın yüzeyine yönelik ilk uzay misyonunu başlattı

31 dakika önce

Rusya, yaklaşık yarım yüzyıl sonra Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapacak ilk uzay misyonunu başlattı.

Luna 25 adı verilen misyonla Rusya, Ay'ın güney kutbuna iniş yapacak ilk ülke olma amacına sahip.

Bulunacak olası su kaynakları, Ay keşfi için dönüm noktası olabilir.

Rus uzay ajansı Roskosmos’un direktörü, Interfax’a yaptığı açıklamada uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’a inmesini beklediklerini söyledi.

Geçen ay Hindistan da Ay’a bir araç gönderdi. Chandrayaan-3 adı verilen Hint misyonunun da 23 Ağustos’ta Ay’a inmesi bekleniyor.