Dünyanın tek dokuzları, doğduktan 19 ay sonra Mali'deki evlerine gidebildi

Fotoğraf altı yazısı, Bebekler geçen Mayıs ayında, birinci yaş günlerinde fotoğraflanmıştı

27 dakika önce

Dünyanın tek dokuzları olarak tarihe geçen bebekler, hayatlarının ilk 19 ayını Fas'ta geçirdikten sonra, Mali'deki evlerine gidebildi.

Bebekler, tek doğumda hayata gelen ve yaşamayı başaran en fazla sayıda bebek olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

2021 yılının Mayıs ayındaki doğumdan önce, o zaman 26 yaşında olan anne Halima Cisse, özel bakım gerektiği için Mali'den Fas'a uçmuştu.

Aile bebeklerin doğumundan sonra 19 ay kaldıkları Casablanca'da medikal destek alıyordu.

Mali'nin başkenti Bamako'ya Salı sabahı ulaşan ailenin babası Abdülkadir Arbi, Mali hükümetinin kendilerine maddi destek verdiğini söyleyerek teşekkür etti.

Arbi "Bu çok yoğun bir emek gerektiriyor ama bize bu bereketi veren Allah onları büyütmemizde de bize yardım edecektir" dedi.

Mali Sağlık Bakanı Health Minister Diéminatou Sangara, hükümetin aileye destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

Beşi kız, dördü erkek olan dokuzlar, 30 haftalıkken sezaryenle doğmuştu.

Bebeklerin doğduklarındaki ağırlıkları 500-1000 gram arasında değişiyordu.

Prematüre bebekler hayatlarının ilk aylarını hastanede, özel bakım altında geçirdi.

Babaları, geçen Mayıs ayında bir yaşını dolduran bebeklerin her birinin "farklı karakterleri olduğunu" söylüyor; "Bazıları sessiz, bazıları ise daha çok ses yapıyor, ağlıyor. Bazıları sürekli kucakta olmak istiyor. Hepsi farklı bir karakter."

Arbi, Mali'de ünlü olduklarını ve herkesin bebekleri kendi gözleriyle görmek istediğini de ekledi.