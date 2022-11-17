Erdoğan’dan Esad’la görüşme sorusuna yanıt: Haziran seçiminden sonra sil baştan yapabiliriz

Kaynak, Getty Images

17 Kasım 2022, 12:59 +03 Güncelleme 9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’daki G-20 Zirvesi sonrasi Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşme ihtimali ve Türkiye'nin Suriye ile Mısır'la ilişkileri hakkındaki bir soruya, “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz" yanıtını verdi.

E﻿rdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz.

“Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz.”

G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden’la Tahıl Koridoru Anlaşması üzerine konuştuklarını söyleyen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus tahılını ücretsiz olarak Afrika ülkelerine göndermek istediğini, bu konuda bir mutabakata vardıklarını söyledi. Erdoğan, "İnşallah bu buğdayın gelip bizde una çevrilmesi ve bu şekilde gönderilmesi onları da ciddi manada rahatlatacaktır” dedi.

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Erdoğan, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının ardından muhalefet partilerinin devleti suçladığını söyleyen ve bu konudaki görüşlerini soran bir gazeteciye “Bunlar PKK’nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı?” diye yanıt verdi.

Erdoğan, “Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara’dan İstanbul’a yürüyen muhalefettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının yaklaşan seçimlerle bağlantılı olabileceği düşüncesinin “terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası” olduğunu, hiçbir provokasyona “pabuç bırakmayacaklarını” söyledi.

Rusya ve ABD’nin istihbarat yöneticilerinin Ankara’daki buluşması hakkında da bilgi veren Erdoğan, “Rusya’nın ve Amerika’nın burada nükleer silaha müracaat edip etmeyeceği konusunda İstihbarat Başkanımdan aldığım bilgi, şu an itibarıyla her iki tarafın da nükleer silahla ilgili herhangi bir teşebbüsünün olmayacağı istikametinde. Biz de tabii yakın markajda tutalım, sık sık bir araya gelmelerini sağlayalım istiyoruz. Allah göstermesin; bu yeni bir dünya savaşına yol açar. Buna da fırsat vermeyelim” diye konuştu.

" ‘Emmanuel, bazı yerlerde bana sataşıyorsun' dedim"

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Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmelerinde, Macron’un Türkiye’ye Afrika’da emperyalizm suçlamalarının gündeme gelip gelmediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Her konuyu, her yerde gündeme getirmek o konunun ciddiyetini ortadan kaldırır. Ben ona sadece dedim ki ‘Emmanuel, bazı yerlerde bana sataşıyorsun, daha önce de konuştuk. Sen dedin ki ‘Hanımlar gayet iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz.’ ‘Yok, yok anlaşıyoruz, bugün burada gayet görüşmelerimiz oldu’ dedi. ‘Bundan sonra da bu böyle devam etsin. Herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyelim’ dedim.

Fransa ve İtalya ile ortak hava savunma sistemi geliştirme planlarının ilerlediğini ve teknik bazı sorunlar kaldığını söyleyen Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinde de savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliği ve Libya konularının gündeme geldiğini, Meloni’yi Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, E﻿rdoğan'ın Meloni ile ilk görüşmesi Endonezya'da gerçekleşti