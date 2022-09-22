C﻿NN muhabiri Amanpour, başörtüsü takması istenince İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle söyleşisini iptal etti

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22 Eylül 2022, 17:31 +03 Güncelleme 46 dakika önce

C﻿NN televizyonunun ünlü muhabirlerinden Christane Amanpour, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile New York'ta yapacağı röportajın, başörtüsü takması talebini reddetmesi üzerine iptal edildiğini açıkladı.

A﻿manpour, Twitter'da yaptığı açıklamada "Bu, Cumhurbaşkanı Reisi'nin BM Genel Kurulu toplantısı ziyareti sırasında, Amerikan topraklarında yapacağı ilk söyleşi olacaktı. Haftalar süren planlamanın, sekiz saat süren çeviri ekipmanı kurma uğraşından sonra hazırdık. Ama Cumhurbaşkanı gelmedi" dedi.

S﻿öyleşi için sözleşilen saatten 40 dakika sonra, Reisi'nin bir yardımcısı başörtüsü takmasını istedi.

A﻿manpour "Nazikçe reddettim. New York'tayız ve burada başörtüsüyle ilgili herhangi bir kanun ya da gelenek yok. Onlarla İran dışında görüştüğümde hiçbir İran Cumhurbaşkanı'nın böyle bir şey istemediğini söyledim" dedi.

A﻿manpour, yardımcının başörtüsü takmaması halinde söyleşinin yapılmayacağını belirttiğini, bunun bir "saygı meselesi" olduğunu ve gösterileri kast ederek "İran'daki durumdan" bahsettiğini aktardı.

Ü﻿nlü muhabir "Tekrar bu daha önce görülmemiş ve beklenmeyen koşulu kabul etmeyeceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

B﻿unun üzerine CNN Muhabiri kalktı ve röportaj gerçekleşmedi.

Amanpour "İran'da gösteriler devam eder ve insanlar öldürülürken, Cumhurbaşkanı Reisi ile konuşmak adına önemli bir an olacaktı" dedi.

R﻿eisi geçen hafta CBS'te yayımlanan 60 dakika programına konuşmuştu.