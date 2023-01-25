Yunanistan'da muhalefetten hükümete gensoru önergesi

Yazan, Stelyo Berberakis

Unvan, Atina

41 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Kiryakos Miçotakis hükümetinin “hemen istifasını” isteyen ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, Başbakan Miçotakis’in; aralarında Yunan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da bulunduğu onlarca asker, bakan, gazeteci ve iş insanının telefonlarını Yunan İstihbarat Servisi'ne dinlettiğini iddia etti.

Gensoru önergesi, bu akşam (Çarşamba) Yunan parlamentosunda düzenlenecek oturumla başlayacak; Cuma günü yapılacak oylama ile sona erecek.

300 sandalyelik Yunan parlamentosunda iktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) 156 milletvekili var.

Ana muhalefetteki radikal sol SYRİZA lideri Aleksis Çipras, Yunanistan’da yayımlanan muhalif “Documento” gazetesinin ülkedeki telefon dinlenmelerinin ardında Başbakan Kiryakos Miçotakis’in bulunduğunu öne süren iddialarından yola çıkarak yaptığı resmi araştırmaların sonucunda, Miçotakis hükümetinin "derhal istifa etmesini" istedi ve bu amaçla Yunan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmadan sonra gensoru önergesi verdi.

Çipras, kendi yaptığı araştırmalarında telefon dinlenmelerinin Atina Başsavcılığı'nın talimatıyla doğrudan Başbakanlık'a bağlı olan Yunan İstihbarat teşkilatı EYP tarafından yapıldığının ortaya çıktığını söyledi ve “Miçotakis’in talimatı olmadan bu dinlenmeler yapılamazdı” şeklinde konuştu.

Bu telefon dinlemelerinin “güvenlik nedenleriyle yapıldığına” dair aldığı resmi yanıtlardan sonra harekete geçtiğini belirten Çipras “Telefonları dinlenenlerin arasında Yunan Genelkurmay Başkanı'nın, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın, silahlanmalardan sorumlu savunma bakanlığı yetkililerinin, Enerji Bakanı'nın ve onlarca hükümet üyesinin, gazetecilerin ve iş insanlarının bulunması Miçotakis’in örgütlü suç örgütü başkanı gibi hareket ettiğini göstermiştir” dedi.

Çipras aynı konuşmasında bugünkü sosyalist PASOK lideri Nikos Androulakis’in de, geçen yıl Avrupa Parlamenterliği görevinde iken telefonunun EYP tarafından dinlendiğini ve bu nedenle EYP başkanı ve Başbakan danışmanının istifa etmek zorunda kaldığını anımsattı ve “EYP, Miçotakis’in talimatı olmadan hiçbir siyasetçinin telefonunu dinleyemez” görüşünü savundu.

Çipras “Hadi biz muhalefet üyelerinin dinlenmesini anladık da; kendi bakanlarını, dostlarını, askerlerini dinleyen bir Başbakan'dan söz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gensoru önergesini anında kabul eden Başbakan Yardımcısı Yorgos Gerapetritis, gensoru önergesini veren Çipras’a “Bu önergeyi getirediğiniz için hükümet adına size müteşşekiriz. Böylece parlamento oturumunda sizin ve bizim hükümetlerimizin de bir karşılaştırılması yapılmış olacak” dedi. Hükümet Sözcüsü Yanis Ekonomu ise “gensoru önergesini memnuniyetle kabul ediyoruz” açıklaması yaptı.

Bu arada Çipras'ın, kendisine verilen resmi belgelere dayandırdığı iddiasına göre “Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un ve askeri yetkililerin telefonları 2020 yılının Temmuz ayından 2022 yılının Mayıs ayına kadar dinleniyordu.”

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de başlayan gerginlik dönemine denk düşen bu zaman zarfı içinde Yunan Genelkurmay Başkanı'nın Yunan EYP tarafından telefonlarının dinlendiğinin iddia edilmesi, Yunan basınında "dikkat çekici ve düşündürücü" olarak nitelendi.

Çipras bu konuda “bizim güvenliğimizden sorumlu silahlı kuvvetlerinin en üst yetkililerinin telefonlarının güvenlik nedenleriyle Miçotakis tarafından niçin dinlendiği merak konusu oluyor” ifadesini kullandı.

Gensoru önergesi görüşmeleri Cuma günü 300 sandalyelik Yunan parlamentosunda yapılacak oylama ile sonuçlanacak.

Yunan parlamentosundaki partilerin milletvekili dağılımı şöyle:

YDP - 156

SYRİZA - 88

PASOK - 22

Komunist KKE - 15

Milliyetçi Lysi partisi - 10