Türkiye'de 2022 enflasyonu TÜİK'e göre yüzde 64,27, ENAG'a göre yüzde 137,55: Ekonomistler verileri nasıl yorumladı?

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3 Ocak 2023, 13:44 +03 Güncelleme 29 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2022 yıl sonu enflasyonu yüzde 64,27 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bu oranı yüzde 137,55 olarak hesapladı.

TÜİK, Aralık ayında aylık enflasyonu ise yüzde 1,18 olarak açıkladı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 79,83 ile konut oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise enflasyon yüzde 77,87 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,2 olarak açıklanmıştı.

Reuters ajansının yaptığı ankete göre enflasyonun baz etkisiyle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş göstermesi ve yüzde 66,8 olarak gelmesi bekleniyordu.

Aralık'ta yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 51,93 olarak gerçekleşti.

Öncü göstergelerde de baz etkisi görülmüştü

Aralık ayında öncü göstergelerden gelen sinyaller de enflasyonda baz etkisini göstermişti.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Ücretliler Geçinme Endeksi’ne göre İstanbul’da perakende fiyatlar Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92,97 oranında arttı.

Benzer eğilim Türk-İş'in gıda enflasyon oranlarında da görüldü.

Türk-İş tarafından hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2022 araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarında bir önceki aya göre yüzde 4,41 oranında, son 12 ayda yüzde 98,41 oranında artış gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da TÜİK verilerine göre açıklanan SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Ocak ayında yüzde 15,4 oranında enflasyon farkı ve memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları yüzde 16,5 oranında zam almasını "tüm icretlerin asgari ücret seviyesine" gerilemesi olarak yorumladı.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota da Twitter hesabındaki paylaşımında "TÜİK'in enflasyon paylaşımının altına yapılan yorumları okuyunca ekonomi yönetimi ve kurumlarındaki itibar açığının ne büyük olduğunu görebiliyorsunuz" diye yazdı.

Ekonomistler enflasyon verilerini nasıl yorumladı?

Ekonomi yazarı Uğur Gürses ise TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının İstanbul Ticaret Odası'nın oranına göre 28,7 puan daha düşük olduğuna dikkat çekerek "Hükümetin enflasyon tahminini TÜİK tutturmuş!" diye yazdı.